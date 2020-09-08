Полет на миллион: по факту жесткой посадки вертолета на горе Белуха возбудили уголовное дело

В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок

Следователи Западно-Сибирского СУ СК на транспорте возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки частного вертолета на склоне Белухи. В результате аварии, которая произошла 4 августа, никто из присутствующих на борту не пострадал, но вот само судно марки «Robinson-R66» получило серьезные повреждения.

Дело возбудили по статье ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта <…> если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба». В данном случае речь идет именно о крупном ущербе – не менее 1 млн рублей.

- В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа, в связи с чем собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб. По уголовному делу создана следственная группа, которая провела осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, - отметили в управлении.

Также уже известны результаты экспертизы качества топлива – оно отвечает предъявляемым требованиям. Эксперты изъяли и топливное масло для проверки, но итог пока неизвестен.

Напомним, в момент аварии на борту находился лишь пилот. Он искал посадочные площадки для доставки альпинистского оборудования. По предварительным данным, он не справился с порывами ветра.

Расследование в настоящее время продолжается. К делу подключился и Межгосударственный авиационный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты назвали версии жесткой посадки вертолета на Белухе

Названы три версии (подробнее)