Знать, помнить, поклоняться. В Алтайском крае отметили 75-летие окончания Второй мировой войны

Фото предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, подписанный в начале мая 1945 года представителями верховного командования поверженного Третьего рейха, Советского Союза и западных союзников, не охладил воинствующий пыл императорской Японии.

Еще тысячи советских воинов полегли на Дальнем Востоке, прежде чем милитаристы осознали тщетность своих притязаний.

Акт о безоговорочной капитуляции Япония подписала 2 сентября. В этот день Указом Президиума Верховного Совета СССР в нашей стране был установлен Праздник Победы над Японией, отмечать который следовало 3 сентября.

В 2020 году 3 сентября объявлен днем воинской славы России – Днем окончания Второй мировой войны. Этому событию в крае был посвящен целый ряд мероприятий.

Цветы памяти для младшего сержанта Ломакина

«Цветы памяти» - это всероссийская акция, посвященная всем, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне. Ее вещественный знак – живые цветы, перевязанные красно-бело-жёлтой лентой, ставшей символом Дальневосточной победы. Представители Алтайского регионального отделения «Поискового движения России» в этом году возложили их к памятнику младшего сержанта Ивана Ломакина в селе Верх-Жилино Косихинского района. Это захоронение появилось здесь не так давно, рассказал руководитель алтайских поисковиков, кандидат исторических наук Дмитрий Вейн.

Фото предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Уроженец Алтайского края Иван Кириллович Ломакин, снайпер 373-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии, считался пропавшим без вести с 18 августа 1945 года. Как раз в этот день наши войска начали десантирование на остров архипелага Шамшу, расположенный в 12 километрах от южного побережья Камчатки.

Документы свидетельствуют, что это был мощный укрепрайон противника.

Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3-4 км, на острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 310 закрытых пулеметных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров. Большинство оборонительных сооружений были соединены подземными ходами в единую оборонительную систему.

В ходе захвата Шумшу погибли 416 солдат офицеров Красной армии, более тысячи были ранены, 123 воина пропали без вести. Штурм острова стал решающим событием в ходе всей Курильской десантной операции, когда советские войска заняли 56 островов Курильской гряды, которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР.

После семи десятилетий безвестия останки Ивана Кирилловича Ломакина, 1920 года рождения, призванного в ряды РККА в 1940 году Косихинском райвоенкоматом, были обнаружены летом 2017 года в ходе поисковых работ на острове Шумшу. Во время той экспедиции сахалинские поисковики подняли останки 47 красноармейцев и только при пятерых из них были именные предметы. По словам Дмитрия Вейна, личность нашего земляка установили по подписанной фляжке, которая теперь представлена в краеведческом музее Косихинского района.

Фото предоставлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Потомки погибшего приняли решение вернуть прах защитника Отечества на малую родину, в село Верх-Жилино, где покоится его мать, Евдокия Егоровна Ломакина, и двоюродные братья. Торжественное захоронение младшего сержанта Ивана Ломакина состоялось 2 декабря 2017 года.

Его имени пока ещё нет на сельском Мемориале воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 годах, к которому ребята из поисковых отрядов «Память», «Ориентир» и «Сибиряк» 2 августа также возложили. Но оно обязательно будет внесено на одну из мемориальных плит памятника, который сейчас реконструируется.

Акция «Цветы памяти» Алтайским региональным отделением ООД «Поисковое движение России» организована при поддержке Краевого дворца молодежи и управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Во имя исторической справедливости

Непосредственно 3 сентября наш регион присоединился к Всероссийскому историческому «Диктанту Победы». По информации краевого Министерства образования и науки, для его участников было открыто более 70 площадок.

Память о событиях героических лет в ходе совместного проекта «Единой России», Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и «Волонтеров Победы» проверили в том числе депутаты регионального Заксобрания и военнослужащие частей, дислоцирующихся в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, ЗАТО Сибирский и в Топчихинском районе. В общей сложности, в крае для участия в акции зарегистрировались более 16 тысяч человек. Результаты своих тестовых работ можно проверить онлайн на портале диктантпобеды.рф. Но, подчеркивают организаторы, масштабная акция направлена не только на проверку знаний о Великой Отечественной войне, она важна для сохранения исторической правды, того, чтобы каждое новое поколение знало реальную картину военных лет.

«Новые поколения» в эти памятные дни приняли участие в детском фестивале военной техники, организованном в онлайн-формате, и «Уроках Второй мировой», прошедшем во всех образовательных учреждениях. Для молодежной аудитории разработан и познавательный патриотический квест «Дальневосточная победа», стартовавший 4 сентября в городах и районах края.

А вот проект «Пазл Победы» - практически всеобъединяющий. Его разновозрастные участники в своих социальных сетях выставляют фотографии с хэштегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ. По словам специалиста Управления молодежной политики Алтайского края Вячеслава Чистякова, организаторы федерального проекта соберут фотографии по хештегам со всей страны и сложат из них огромный пазл-картину.

Добавим, что памятные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, Году памяти и скорби, за Днем окончания Второй мировой войны не заканчиваются.