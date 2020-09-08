Архитекторы высказались о проекте нового ЦУМа в Барнауле

Рабочие эскизы проекта нового здания на месте ЦУМа. Фото предоставил Евгений Ракшин.

Предприниматель Евгений Ракшин показал проект здания, которое планируют построить на месте ЦУМа в центре Барнаула. Это эскизное решение, его еще не представляли градостроительному совету. Рендеры изучили архитекторы Барнаула, мнения которых приводит “Толк”.

Как хотят изменить здание

Новый проект состоит из двух составляющих. Это будет здание на месте прежней коробки универмага и свечка в дальней части участка. Благодаря этому появляется просторная терраса для летних веранд кафе или ресторана.

На первых этажах запланированы торговые площади, а выше – могут появиться гостиницы, заведения общепита, залы для фитнеса, апартаментов и офисов. А для парковки будет просторная подземная парковка.

Это решение для участка, где сейчас стоит ЦУМ, планируют вынести на обсуждение экспертов в 2020 году.

Мнения архитекторов

Конкурс поможет найти лучший вариант

Виктор Четошников, главный архитектор Алтайского края, напомним, что застройка площади Советов формировалась по симметричной композиционной схеме с центральным расположением Крайисполкома по оси Обского бульвара и зданиями гостиницы и университета по флангам.

Строительство высокого здания на улице Димитрова позволит восстановить первоначальное объемно-пространственное «равновесие».

– На мой взгляд, новострой в представленном варианте не соответствует значимости места его размещения. Объем чрезмерно высок и массивен, что наглядно подтверждает развертка застройки по проспекту Ленина. Здание претендует на акцент застройки, при этом его архитектура не отличается своеобразием и выразительностью – некий «слепок» с типовых образцов второй половины прошлого века. Полагаю, что тема застройки главной площади города заслуживает проведения открытого архитектурного конкурса – проверенного практикой, но забытого в последнее время способа поиска лучших градостроительных решений, – заявил главный архитектор региона.

Также, по его мнению, важно определить разумный баланс между потенциальной возможностью участка и интенсивностью его использования.

Рабочие эскизы проекта нового здания на месте ЦУМа. Фото предоставил Евгений Ракшин

Советую лаконичное решение

Александр Деринг, архитектор, руководитель мастерской «Классика», рассказал, что градостроительный анализ говорит, что высотка на месте ЦУМа вполне уместна. По его мнению, она поддерживает ансамбль площади, но не давит на нее.

– Что касается самой архитектуры – я бы рекомендовал сделать ее в монохроме и отказаться от использования двух оттенков коричневого. Если мы получим лаконичное решение, то лучше будет читаться объем здания. Плюс высотка университета немногоцветная. Таким образом, мы не вносим на эту площадь яркий объект, который оттягивает на себя внимание. Этого не нужно, – отметил он.

Деринг добавил, что отдельный вопрос – функция здания. Он считает, что это место следует поддерживать как общественное пространство, наполняя смыслами.

“Застройка устремляется ввысь”

Сергей Поморов, директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, сообщил, что визуализации проекта не дают возможность оценить его.

– Нужен как минимум градостроительный план, который позволяет оценить расположение здание на участке и по отношению к другим объектам. Пока это картинки, а не проект. Не понятно, например, где будут подходы и подъезды к этому зданию. Какова его функция, – заметил он.

Поморов также сказал, что ему близка идея высотной застройки Барнаула.

– Это миф, что у нас много земли для строительства. И в целом тренд развития городов говорит о том, что застройка устремляется ввысь. Это нормально. Но при этом «рост» здания всегда должен быть обоснован и тщательно продуман, – добавил директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Рабочие эскизы проекта нового здания на месте ЦУМа. Фото предоставил Евгений Ракшин

Полезная площадь и транспортный вопрос

Архитектор Алексей Квасов напомнил, что функция этого места – общественно-деловая. По его словам, будет плюсом, если именно ее реализуют в новом здании, то есть здесь появятся торговые и деловые площади, места досуга или возможно, гостиница. Эксперт считает, что заказчик ставил перед архитектором задачу предложить больше квадратных метров полезной площади.

Он добавил, что сейчас возвращается мода на выбранный стиль – арт-деко. Архитектор оценил рельефную форма фасада, так называемую «ребристую архитектуру», которая повторяет архитектуру Чикаго и Нью-Йорка второй половины 20 века.

– Одна из самых сложных задач проекта – решить транспортный вопрос. Увеличивая строительный объем и наполняя площади функциями, мы неизбежно привлекаем сюда больше людей. Как будет организован пешеходный трафик, подъезд и парковка автомобилей? Если в здании появится гостиница высокого класса, то нужен будет парадный вход с возможностью парковаться напротив? На эти вопросы пока нет ответов в представленных визуализациях, – заключил архитектор.

Напомним, здание центрального универмага на проспекте Ленина построили в 1964 году по типовому проекту.

Ранее мы сообщали, что новое помещение в этом месте нужно и для рестораторов, и для владельцев гостиничного бизнеса, и для молодых предпринимателей. Именно поэтому требуется мультицентр.

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