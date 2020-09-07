«Чудовищное равнодушие»: жительница Барнаула обвинила врачей в халатности, из-за которой умер ее отец

Минздрав уже разбирается в ситуации Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная скандальная история с лечением в горбольнице всплыла в Барнауле: по мнению местной жительницы, из-за халатности врачей скончался ее отец. Его несколько раз перенаправляли в одну и ту же больницу, в которой ему раз за разом отказывали в госпитализации. Мужчина скончался, а его дочь сейчас пытается добиться справедливости и наказать тех, кто якобы причастен к горю её семьи. Минздрав уже разбирается в ситуации.

О личной трагедии дочь погибшего сообщила в паблике «Инцидент. Барнаул». В июле этого года мужчине ампутировали мизинец на правой ноге в местной больнице №8, уже в конце июля его выписали. Перевязки после операции ему делали уже в другой поликлинике – медсанчасти МВД России по Алтайскому краю.

- Он неукоснительно соблюдал все назначения хирургов, но 28 августа у него воспалился лимфоузел в правом паху, температура тела колебалась от 34 до 40 градусов, о чем он сообщил членам семьи и врачам в поликлинике МВД. Но никаких назначений со стороны медицинских работников не поступило, - отметила девушка.

Тогда мужчина решил обратиться в отделение гнойной хирургии восьмой горбольницы, где ему и проводили операцию, но и там ему оперативно помочь не смогли – посоветовали сходить к дерматологу. Дежурный врач пояснил, что это якобы «не их случай».

Как итог метаний из больницы в больницу – серьезный отек ноги. На тот момент мужчина уже не мог самостоятельно ходить, и дочь вновь повезла его в поликлинику МВД.

- Там взяли анализ на сахар - 24 единицы при норме 6, лейкоциты тоже выше нормы в три раза. Хирурги поликлиники приняли решение о госпитализации в горбольницу №8, врачи вызвали «скорую», которую мы ждали больше двух часов, температура тела опустилась до 34 градусов, а нога отекала все больше. Везти отца в больницу пришлось самой, - пояснила жительница Барнаула.

Но и на этот раз 8-ая больница отказала в госпитализации. Как пишет девушка, происходило это трижды, после чего мужчину решили везти в больницу РЖД, чтобы исключить вероятность тромбообразования, так как нога уже начинала желтеть. Там не выявили никаких проблем с сосудами и опять перенаправили его в ГБ №8.

Лишь после этого медики восьмой будто сдались и решили принять пациента. Врачи разрезали ему икру и провели другие манипуляции со стопой (какие именно – не уточняется, прим. ред.). На следующий день после госпитализации у него проявилась аритмия на фоне пониженного давления и низкой температуры тела, и врачи перевели барнаульца в отделение реанимации. Семью же уверяли, что оказывается необходимая помощь в полном объеме, а 3 сентября около 15:00 мужчина скончался.

- Весь медицинский персонал (врачи скорой помощи, врачи поликлиники МВД, врачи больницы РЖД) указывали на необходимость госпитализации в отделение гнойной хирургии. Именно по причине халатного отношения врачей ГБ № 8 наступила смерть моего отца, которую можно было предотвратить. Отец был добрым, справедливым человеком и ждал этого от других. Я прошу Вас придать огласке это чудовищное равнодушие, - подчеркнула скорбящая девушка.

Как рассказали «Комсомолке» в Министерстве здравоохранения Алтайского края, в данной ситуации уже разбираются. Комментарий будет предоставлен в ближайшее время.

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