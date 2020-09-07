Первый на подходе. В Рубцовском районе монтируют первый в крае мусоросортировочный комплекс

В Рубцовском районе монтируют первый в крае мусоросортировочный комплекс

Как известно, с 1 января 2019 года в Алтайском крае начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этому сложному поэтапному процессу предшествовала разработка стратегического документа - территориальной Схемы обращения с отходами, в которой выстроен их сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обеззараживание и захоронение - с учетом всех населенных пунктов края.

Схема основана на межмуниципальном зонировании территорий края. В каждой из семи зон - Алейской, Барнаульской, Бийской, Заринской, Каменской, Рубцовской, Славгородской - предусмотрено оборудование контейнерных площадок, перегрузочных станций, как минимум один полигон ТКО, мусоросортировочный завод или станция.

Цена вопроса

Первый в крае мусоросортировочный комплекс появится в Рубцовской зоне. Его смонтируют вблизи поселка Мичуринский Рубцовского района, на участке, граничащем с полигоном ТКО, лицензированным и внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов. На площадке выполнена планировка, идут другие подготовительные работы, ход которых на днях проинспектировали заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Сергей Малков и директор ООО «ВторГеоРесурс» Алексей Обидин.

Эта компания – региональный оператор по обращению с ТКО в Рубцовской зоне – и приобрела сортировочный комплекс. Он отечественного производства, стоит 5,5 миллиона рублей, его монтаж и наладка обойдутся еще в четыре миллиона.

Как рассказал руководитель мусоросортировочного комплекса Сергей Почуев, по техническому паспорту его производительность составляет 40 тысяч кубических метров в год, но при необходимости за счет дополнительных устройств ее можно увеличить до 60 тысяч. Завод будет работать в две смены, без выходных дней, принимая ТКО из Рубцовска и 12 соседних сельских районов.

В Рубцовском районе монтируют первый в крае мусоросортировочный комплекс

Одно – на склад, другое - на полигон

Сухие отходы (которые, как правило, «поставляют» жители многоквартирных домов) могут сразу выгружаться в приемный бункер. Отходы, транспортируемые с площадок временного накопления в селах, предварительно планируется размещать на специальной площадке с влагонепроницаемым основанием на бетонном покрытии с мембраной, размером 70 на 15 метров. Там их будут разделять на сухие и мокрые, отделяя крупногабаритный мусор.

Загруженные в бункер отходы по подающему конвейеру поступают в разрыватель пакетов, далее - в вибросепаратор для разделения отходов на различные фракции методом вибрации, после чего происходит деление. Мелкая фракция поступает на один конвейер, после чего в бункер-накопитель, а остальные отходы через дезинфектор мусора – на сортировочный конвейер.

Стекло, пластик, жестяная банка, картон и т.п. отбираются вручную. Отсортированные отходы будут формироваться в брикеты с помощью пресса с усилием 15 тонн и отправляться на склад готовой продукции.

Все отходы, которые не подлежат вторичной переработке, через хвостовой конвейер будут попадать в бункер-накопитель и после взвешивания отправляться на объект захоронения, то есть соседний полигон ТКО. Вся органика попадет на участок компостирования отходов, где в буртах при помощи бактерий идёт подготовка технического грунта.

По словам Почуева, на переработку отходов с одного большого мусоровоза (а это 120 - 140 кубов) уйдет не более получаса.

В Рубцовском районе монтируют первый в крае мусоросортировочный комплекс

Мусорных захоронений меньше, рабочих мест больше

Регоператор рассчитывает полностью поставить комплекс в ноябре; возможно, что после «тестирования» оборудования он начнет полноценную работу уже до конца этого года. Отметим, что для запуска мусоросортировочного завода нужно создать не менее 60 рабочих мест.

- Запуск этой мусоросортировочной линии - шаг к реализации задачи, поставленной национальным проектом «Экология»: формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления, - отметил Сергей Малков. - Новая линия позволит минимизировать захоронение твердых коммунальных отходов, что в свою очередь положительно скажется на экологической ситуации территории.

По информации Минстроя региона, следующим шагом на этом пути будет строительство мусоросортировочного завода в Каменской зоне, неподалеку от Камня-на-Оби, где также есть «реестровый» полигон твердых коммунальных отходов. С учетом появившейся практики и уже имеющегося в ряде муниципалитетов опыта раздельного сбора мусора формирование комплексной системы обращения с ТКО на условиях частно-государственного партнерства будет идти по нарастающей, уверен Малков.

К слову сказать

В конце прошлого года из краевого бюджета муниципалитетам было выделено 80 миллионов рублей для приобретения емкостей для ТКО. Сегодня органы местного самоуправления продолжают работу по установке накопителей и дальнейшему обустройству контейнерных площадок.

По данным Минстроя региона, на сегодняшний день услуга «Обращение с ТКО» оказывается в 535 населенных пунктах Алтайского края, ею охвачено более 1,9 млн человек.