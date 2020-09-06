Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 сентября 2020: выздоровели почти 11 тысяч человек

Число вылечившихся в выходные немного сократилось, но динамика есть Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае стабилизируется с каждым днем. Последние новости на 7 сентября 2020 года говорят о том, что число вылечившихся уже стремительно приближается к 11 тысячам.

За минувшие сутки выписку получили еще 34 пациента. Таким образом, общее число вылечившихся составило 10842. Продолжают бороться с опасной инфекцией чуть менее 900 человек. Большинство из них находится на лечении госпиталях, и только 140 – амбулаторно. Из этого числа тяжелобольных пациентов - 125, на аппарате ИВЛ- 41.

Данные на 23.00 6 сентября (фото: https://yandex.ru/covid19/)

Тем временем, выявили за минувшие сутки еще 61 инфицированного: Барнаул – 36, Рубцовск – семь, Бийск, Славгород – по три заболевших, Заринск, Яровое - по два заболевших, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Краснощековский, Павловский, Родинский, Тогульский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему. Таким образом, общее число заболевших в крае составило уже 12094. При этом обследовали уже почти 402 тысячи человек. Закончена самоизоляция и медицинское наблюдение для 51369 человек.

Данные на 23.00 6 сентября 2020 (фото: оперштаб АК)

Вместе с тем, возросла и статистика летальных случаев – за сутки зарегистрировано две смерти. Об – от коронавируса. Таким образом, общее число скончавшихся среди инфицированных – 363. Уже установлено, что непосредственно от COVID-19 умерли 134, по иным причинам – 224, пять случаев находятся на экспертизе.