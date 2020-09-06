Почти 300 кг опасных продуктов уничтожили на Алтае

Продавцы не смогли доказать безопасность продукции Фото: pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай при проверке мест несанкционированной торговли на территории региона изъяли и уничтожили 273 килограмма некачественной и опасной продукции.

Проверки проводились для предупреждения распространения таких опасных заболеваний, как вирус африканской чумы свиней, грипп птиц и других инфекций, которыми могут болеть не только животные, но и люди.

Так с начала года во время рейдов было изъято из оборота без малого 300 кг опасных продуктов: рыбы и рыбных продуктов, мяса и мясопродуктов. Ими торговали в не предназначенных для этого местах. У продавцов никаких сопроводительных документов не было. Так что доказать безопасность продукции они не смогли. Все это считается грубым нарушением ветеринарного законодательства РФ.

По словам специалистов, к примеру, продавцы рыбы должны при первом же обращении предоставить документы, в которых должно быть подтверждение безопасности продукции, характеристика территории и видовое происхождение рыбы, эпизоотическое состояние места ее вылова, проведение ветеринарно-санитарных экспертиз. Если ничего этого нет, то такая рыба может быть попросту опасна для здоровья: паразитические организмы, находящиеся в ней, могут вызвать тяжелые заболевания. К примеру, описторхоз.

- Продукты питания, купленные в местах несанкционированной торговли, могут стать причиной заражения пищевыми токсикоинфекциями и инфекционными заболеваниями - дизентерией, сальмонеллезом и другими кишечными инфекциями, а также бруцеллезом, туберкулезом, - отмечают в ведомстве.

Помимо этого зачастую встречается такое нарушение, как несоблюдение температурного режима при торговле скоропортящимися продуктами.

Всю некачественную и опасную продукцию изъяли и уничтожили в соответствии с требованием закона.