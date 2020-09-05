Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 сентября 2020: зараженных более 12 тысяч человек

В Алтайском крае с каждым днем растет число заболевших и выздоровевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с каждым днем растет число заболевших и выздоровевших. По последним данным, количество инфицированных коронавирусом превысило 12 тыс. человек. При этом из больниц края выписали свыше 10800 пациентов, а количество обследованных за весь период достигло почти 400 тысяч человек, пишет оперштаб региона.

В настоящее время проходят лечение – свыше 800 человек, из них в госпиталях находятся более 700 пациентов, амбулаторное лечение получают свыше 100.

Данные на 23 часа 5 сентября. (фото: yandex.ru/covid19/)

Отметим, что из общего числа заболевших 178 случаев – завозные, 6311 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3449 – у больных внебольничной пневмонией, 3609 – у заболевших ОРВИ, в 4975 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных пациентов –118, на аппарате ИВЛ – 40, по данным на 23 часа 5 сентября.

Число умерших также растет. Всего скончался 361 человек с коронавирусом, в том числе 132 случаев от COVID-19, 224 случая – иные причины смерти, пять случаев находятся на экспертизе.

Под меднаблюдением и на самоизоляции – более 1700 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 399 тыс. человек.

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