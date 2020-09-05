Дежурный по переезду предотвратил столкновение грузовика с поездом на Алтае

Грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора, водитель проигнорировал закрывающийся шлагбаум Фото: pixabay.com

В Алтайском крае едва не произошло столкновение поезда и грузовика. Избежать аварии удалось благодаря профессионализму и бдительности дежурного по переезду Виталия Лихачева, пишет минтранс региона.

Все произошло 2 сентября в 19:43 на железнодорожном переезде 600 км станции Камень-на-Оби. Водитель грузового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и проигнорировал закрывающийся шлагбаум. После этого он наехал на устройство заграждения переезда, где грузовик и остановился.

Для предотвращения столкновения с поездом дежурный по переезду Виталий Лихачев сразу же включил заградительную сигнализацию – светофоры, предназначенные для оперативного предупреждения машинистов поездов.

После этого дежурный по переезду сообщил о нештатной ситуации машинистам поездов, находящихся в зоне доступности радиосвязи, и дежурному по станции Камень-на-Оби. В итоге грузовой поезд успел остановиться и аварии удалось избежать.

Почему происходят аварии

Всего в 2019 году на переездах Алтайского края произошло восемь ДТП, в этом году году – одна авария.

– Основной причиной, приводящей к опасным ситуациям, остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд на переезд при работе запрещающих сигналов переездной сигнализации, попытки пересечь железнодорожное полотно по пешеходному настилу или в других необорудованных местах, – отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае днем 24 июля поезд столкнулся с пожарной машиной. В результате случившегося два человека погибли, еще двое пострадали. Подробнее здесь.

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