В Барнауле набожный рецидивист крестился в храме и украл оттуда люстру XIX века

В этом же храме вскоре он крестился и долгое время не вызывал никаких подозрений у служителей церкви. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец устроился работать в церковь, а спустя некоторое время украл оттуда старинную люстру массой 98 килограмм. За этого преступление его ждал суровый приговор, теперь мужчина проведет несколько лет в колонии строго режима. Почему он пошел на эту кражу, и как удалось незаметно унести раритет в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова.

Хотел исправиться

Барнаулец планировал начать жизнь с чистого листа и зимой устроился в храм преподобного Антония Киево-Печерского в краевой столице. Получить эту работу ему помог сотрудник церковной лавки. Было решено, что мужчина станет чистить снег и по договоренности помогать с любой другой мелкой работой.

В этом же храме вскоре он крестился и долгое время не вызывал никаких подозрений у служителей церкви. Из показаний осужденного следует, что к своей работе он относился как к служению Богу и стремился исправиться.

Зимой в храме продолжали проводить масштабный ремонт. В связи с этим с потолка сняли старинную люстру, которая раньше висела под куполом. Эта люстра изготовлена в 1904 году из латуни, состоит из 12 витых декоративных элементов и основания в виде чаши, диаметром 160. Ее вес – 98 килограмм, а стоимость – более 216 тыс. рублей. В какой-то момент она привлекла внимание барнаульца, в его голове возник хитрый план.

В церкви. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как удалось унести люстру

Известно, что в то время мужчина жил в чужом доме с возлюбленной, родственникам которой не нравился ее выбор. Когда они приезжали к женщине, барнаулец оставался без крыши над головой и был вынужден искать ночлег.

В январе он остался в храме и вспомнил, что видел там большую люстру. Из-за проблем с деньгами он решил украсть ее и сдать на металл. Старинную люстру разобрал, сложил в мешок и вынес в несколько заходов. Мешки прятал в сугроб, а потом откапывал и уносил в пункт приема. За килограмм получал 195 рублей. Всего за украденное удалось выручить чуть более 19 тыс. рублей. Деньги житель краевой столицы быстро потратил. Возможно, мужчина, не знал, что именно сдавал на металл, потому что люстра была разобрана. Раньше он не видел ее под потолком.

Эксперты отметили, что это типичный экземпляр люстр конца XIX – начала XX века. Из-за типичности конструкции, а также широкого распространения таких осветительных приборов, несмотря на небольшие индивидуальные особенности, люстра не представляет особой культурной ценности.

В церкви. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строгий приговор

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Известно, что ранее он уже был судим шесть раз за различные кражи – от небольших до тяжких. Учитывая предыдущие преступления, барнаульца ждал суровый приговор. Его приговорили к двум годам и двум месяцам исправительной колонии строго режима.

В настоящее время он находится в изоляторе и ждет, пока приговор вступит в свою законную силу. Люстру вернуть не удалось, ее уже переплавили.

Ранее стало известно, что в Бийске арендатора подозревают в краже икон у хозяйки съемного жилья. В краевом управлении МВД сообщили, что женщина сдавала дом и хранила там семейные реликвии, которые вскоре пропали.

По словам пенсионерки, одному из образов насчитывается около 450 лет и его стоимость составляет около одного миллиона рублей. Цена второй иконы, по мнению женщины, примерно 100 тысяч рублей.

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