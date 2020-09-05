От -2 до +19 градусов: на выходных погода в Алтайском крае будет переменчивой

Погода 5 и 6 сентября в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на этих выходных, 5 и 6 сентября, будет прохладно. Днем воздух прогреется только до +19 градусов. В отдельных районах ожидают кратковременные дожди. Кроме того, в утренние часы при прояснении местами возможны заморозки до -2 градусов. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Вчера по территории Алтайского края перемещался холодный фронт, произошел заток холода. В субботу и воскресенье над районами региона установится прохладная и достаточно переменчивая погода.

– Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +3 до +8 градусов. При прояснении на почве есть вероятность заморозков до -2 градусов, в большей степени это касается западных районов. Днем же температура будет держаться в диапазоне +13…+19 градусов. В связи с неустойчивыми атмосферными процессами местами по краю могут пройти небольшие кратковременные дожди, – сказала Людмила Сырых.

Также синоптики предупреждают о том, что по утрам возможны туманы.

Погода в субботу, 5 сентября

Ночью в регионе ожидается +4...+9 градусов, при прояснении местами по западу на почве заморозки до -1 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +13...+18 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

В Барнауле днем во вторник температура воздуха составит +14...+16 градусов. В конце дня кратковременный дождь. В утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Погода в воскресенье, 6 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов, на почве местами заморозки до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае будет до +14...+19 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +4...+6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем воздух прогреется до +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Отметим, что прохладная погода продержится в Алтайском крае минимум до середины следующей недели. По предварительному прогнозу, с 11 сентября температура в регионе вновь будет постепенно повышаться.

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