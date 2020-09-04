В Барнауле проезд в общественном транспорте может вырасти до 33 рублей

В автобусе проезд могут повысить до 27 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле может вырасти цена за проезд в общественном транспорте. Перевозчики хотят повысить плату до 27-33 рублей. С «настоятельной просьбой» об этом они обратились в городскую администрацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Причины повышения цен

Сейчас в Барнауле разброс цен за проезд таков: в автобусах, трамваях и троллейбусах – 23 рубля, в маршрутках – 25 рублей. На таком уровне цены держатся уже более полутора лет. Последний раз они повышались в январе 2019 года.

Руководители транспортных компаний считают, что проезд в маршрутке должен стоить 30 рублей, в автобусе – 27, а в электротранспорте – 33 рубля.

– Увеличилась стоимость расходных материалов, в том числе и бензина, назрела необходимость в увеличении заработной платы водителям и кондукторам, естественно, сказывается и инфляция. С экономической точки зрения уже все посчитано, никто не сомневается, что тариф нужно поднимать, – объясняет Евгений Арапов, генеральный директор ООО «Евробус-плюс».

Власти думают

– Действительно, тарифы не пересматривались уже более полутора лет. Расходы пассажироперевозчиков на содержание и обслуживание транспорта, расходные материалы выросли, а цены на проезд остались те же. С другой стороны мы прекрасно понимаем, что к повышению тарифов нужно подходить взвешенно и осторожно, так как этот вопрос затрагивает огромную часть жителей нашего города - это и пенсионеры, и школьники, и студенты, и работающие, – отметила заместитель главы города по экономической политике Мария Кулагина.

Кажется, в том, что в ближайшее время цена на проезд поднимется, уже никто не сомневается. Вопрос лишь в том, насколько. В администрации провели экспертизу, чтобы рассчитывать экономический обоснованный тариф. В итоге стоимость проезда по транспортным картам должна увеличиться на 1 рубль, по электронному кошельку – на 1,5 рубля, за «наличку» на 3 рубля.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк считает, что рост тарифов должен быть незначительным, и ориентироваться преимущественно на уровень инфляции.

Судя по расчетам, в ближайшее время цена за проезд поднимется минимум на три рубля.

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