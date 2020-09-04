Кинотеатры в Алтайском крае открыты: как есть попкорн в маске и можно ли садиться рядом

Места в зале продаются в шахматном порядке. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае открылись кинотеатры. 3 сентября губернатор Виктор Томенко внес изменения в «ковидный» указ, по которому теперь кинозалы могут принимать посетителей при соблюдении некоторых правил.

Шахматная рассадка

Места в зале продаются в шахматном порядке. То есть зрители будут сидеть через одного.

– Как вы могли уже увидеть, в наших залах сейчас организована шахматная рассадка. На сайте, в мобильном приложении и в кассах вы приобретаете билеты согласно схеме зала, с отступом в одно кресло. Если вы идете вдвоем, втроем и большим количеством человек, вы можете сесть рядом, и по бокам от вас все равно останутся свободные места, – поясняют в сети «Киномир».

Есть попкорн в маске?

По правилам в кинотеатре нужно сидеть в маске, так как в крае продолжают действовать масочный режим. Но многие не представляют хороший фильм без коробки хрустящего попкорна, поэтому маску можно снимать для того, чтобы поесть или попить.

– На территории кинотеатра нужно быть в маске. В зале желательно тоже, но, разумеется, можно снимать для попить-поесть, ну и во время сеанса никто вас к этому принуждать не будет, но все же просим ответственно подойти к вопросу здоровья – своего и окружающих, – отвечает администрация «Киномира» на вопросы пользователей в соцсетях.

Если своей маски нет, то ее можно будет взять в кинобаре.

За чих не выгонят

Тем, у кого есть признаки ОРВИ, рекомендуют остаться дома. Однако за «чих» из зала не выгонят. Температуру на входе проверять не будут, но надеются на благоразумие зрителей.

Администрация кинотеатров настоятельно рекомендует посетителям приобретать билеты онлайн, использовать электронный билет, который не нужно распечатывать, соблюдать дистанцию и пользоваться установленными санитайзерами.

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