Женщину убило током во время рыбалки на Алтае

Следователь с энергетиком осматривают место происшествия. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае погибла женщина во время рыбалки на озере в Ельцовском районе. Глава семьи взял жену и 9-летнего сына на платное озеро 30 августа. Они арендовали телескопические удочки и поплыли на надувной лодке по озеру.

Женщина начала забрасывать снасть, взмахнула удочкой и задела висящие над водой высоковольтный линии. Ее ударило током. Также разрядом зацепило сидящего рядом мальчика, но он практически не пострадал, ему не понадобилась помощь врачей. А вот мать получила сильнейшие ожоги.

- От удара током она получила термические ожоги 2-3 степени. Ее срочно госпитализировали в ближайшую больницу, но на следующий день потерпевшая скончалась, - сообщила руководитель пресс-службы регионального следственного комитета Людмила Рязанцева.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Арендатору озера, который организовал там платную рыбалку, предстоит долго объясняться со следствием. Санкция статьи предусматривает большие штрафы и лишение свободы. Сейчас проводятся экспертизы, в том числе, линий электропередач. Не исключено, что они провисли, тогда, возможно, еще и ответственных за их состояние энергетиков могут привлечь к ответственности.

Рыбалка под проводами – это грубейшее нарушение техники безопасности, считает президент Федерации рыболовного спорта Алтайского края Сергей Казанцев:

- Когда происходят подобные случаи, скорее всего, речь идет о неопытных рыбаках. Удочки углепластиковые, карбоновые, это отличнейший проводник тока. То есть, теоретически, даже необязательно задевать эти провода, чтобы словить разряд. Достаточно махнуть рядом. Ездим рыбачить на Ляпиху, там тоже ЛЭП стоят. Так если по росе идти, ноги колет от возникшего поля. На самих удочках всегда маркировка есть – что это проводник. Опасно! Если гроза, их нужно сложить и отойти подальше.

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