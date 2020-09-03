Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 сентября 2020: третий этап откладывается

Теперь можно ходить в кинотеатр и бассейн Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае снижает темпы прироста, однако последние новости на 4 сентября 2020 года говорят о том, что пока до введения третьего этапа снятия ограничений рано.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано почти 12 тысяч случаев инфицирования. Темпы выявления новых заболевших заметно снижаются (за последние сутки +64 случая), но при этом количество тяжелых пациентов по прежнему высокое. На сегодня их 121. К аппаратам ИВЛ подключены 37. Именно этот фактор не позволяет полностью снять все ограничения.

Тем не менее, накануне в правительстве края состоялось заседание, на котором все же были приняты некоторые ключевые решения. К примеру, с этого дня разрешается посещение плавательных бассейнов всеми категориями граждан, не только профессиональными спортсменами, входящими в состав сборных края. Помимо этого наконец-то откроются кинотеатры, театры, концертные залы и т.д.

Однако при этом сохраняются правила социальной дистанции и масочный режим. То есть количество зрителей на сеансах будет ограничено 50%. Концертные залы также смогут принять не более половины от своих возможностей и не более 500 человек.

- При этом не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов, - добавляют в правительстве.

Сотрудники же культурных заведений после каждого сеанса должны будут проводить дезинфекцию сидений.

Любители спорта смогут посещать матчи и другие соревнования. Однако заполняемость трибун должна быть не более 25% от проектной вместимости.

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