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Коронавирус Covid-19

На Алтае разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов для всех желающих

При этом очередной этап снятия ограничений отложили
Анна СеминаАннаСемина
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Бассейны откроются для посетителей после получения паспорта готовности

Бассейны откроются для посетителей после получения паспорта готовности

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 3 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее совещание во время которого было принято решение о некоторых послаблениях коронавирусного режима.

Участники совещания обсудили возможность перехода региона на третий этап снятия ограничений. Однако с учетом сложившейся ситуации и всех показателей, пока переход на следующий уровень является преждевременным. Дело в том, что хоть число выявляемых инфицированных снижается, количество тяжелых пациентов по прежнему высокое. Помимо того выявляется большое количество заболевших нековидными вирусными пневмониями.

- Дальнейшее смягчение режима ограничений в Алтайском крае возможно только при наличии более ощутимых положительных изменений эпидситуации, - отмечают в правительстве края.

Тем не менее, на совещании были рассмотрены некоторые предложения со стороны министерства спорта и министерства культуры. Большинство из них удовлетворены.

Так в Алтайском крае разрешается работа кинотеатров, театров, концертных залов, дворцов культуры и сельских клубов. При этом заполнение зрительного зала не должно превышать 50% от общей вместимости. В концертном зале при таких же ограничениях не может быть более 500 человек. При этом не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов. После каждого сеанса или спектакля должна производиться дезинфекция сидений. Социальная дистанция также сохраняется.

Помимо этого разрешается наличие болельщиков на спортивных мероприятиях. Но в данном случае заполняемость трибун должна быть не более 25% от проектной вместимости. Наличие маски также как и в учреждениях культуры – обязательный атрибут.

Также с этого дня жители края могут посещать плавательные бассейны, конечно же, при наличии у них паспорта готовности. Напомним, ранее разрешение заниматься в воде получили только члены сборных региона, а также спортсмены проходящие тренировки в группах спортивного совершенствования.

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