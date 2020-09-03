Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэру Барнаула Вячеславу Франку поднимут зарплату, правда, всего на три процента. Утвердить решение должны депутаты гордумы.

С октября 2020 года Франк будет ежемесячно получать 52 189 рублей. До повышения получал 50 668 рублей, пишет Политсибру. Кстати, его предшественник Сергей Дугин запомнился горожанам тем, что своим первым решением поднял себе зарплату. Тогда это возмутило горожан, а по делу даже высказался ОНФ.

- Депутатам предложили заочно проголосовать за повышение денежного вознаграждения новому сити-менеджеру. 18 января на сайте администрации Барнаула опубликовано решение депутатов от 14 января этого года, согласно которому ежемесячное денежное поощрение сити-менеджера увеличивается с 3,1 до 5,0 должностного оклада. Вытекающие отсюда расходы понесет городской бюджет, принятый на текущий год с дефицитом в 399 млн рублей, - сообщалось на сайте ОНФ.

Аналогичное повышение ждет некоторых членов БГД, например зампредседатель Сергей Струченко будет получать 46,7 тысяч рублей (до повышения было 45 тысяч).

- Председатели комитетов, работающие на постоянной основе (а из пяти глав комитетов это только глава социального Марина Понкрашева, остальные в БГД без зарплаты) – 40,1 тысячу (вместо 39 тысяч). А заместители председателей комитетов, работающие на постоянной основе (зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин) – 36,6 (а было чуть более 35 тысяч рублей), - сообщает издание.

Прибавка санкционирована постановлением правительства и губернатором региона. Согласно нему, по данным издания, рост в 3% ждет всех депутатов и выборных должностных лиц, работающих на постоянной основе, а также всех муниципальных служащих края с октября 2020 года.