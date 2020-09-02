Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 сентября 2020: выздоровевших почти 90%

На сегодняшний день проходят лечение 913 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 63 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии в крае заболели 11 844 человека. Выздоровело за прошедшие сутки 80 пациентов. Зарегистрировано еще пять смертельных случаев. Коронавирус стал причиной летального исхода только в одном из них. На сегодняшний день проходят лечение 913 человек, из них в госпиталях находятся 757 пациентов, амбулаторное лечение получают 156 пациентов.

Данные на 23.00 2 сентября. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Большая доля выздоровевших

В Алтайском крае коронавирус победили 89% заболевших. По данным информационного центра по мониторингу ситуации коронавирусом, регион держит свои позиции в рейтинге по Сибири, оставаясь на третьем месте наравне с Новосибирской областью. Кроме того, Алтайский край остается в числе 25 регионов РФ с самой большой долей выздоровевших.

Чуть больше доля выздоровевших только в двух регионах Сибири: Республика Хакасия – 92% и Республика Тыва – 91%.

А вот меньше всего люди выздоравливают в Кемеровской – 69%, Иркутской области – 77% и Красноярском крае – 80%.

Данные на 23.00 2 сентября. Фото: оперштаб АК

Вспышка коронавируса среди медиков

В бийской центральной городской больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом среди медиков. В Минздраве «Комсомольской правде» подтвердили эту информацию.

На минувшей неделе в больнице было выявил 24 случая заражения COVID-19 среди персонала. Всего протестировали свыше 300 медиков, вновь выявленных случаев нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центральной горбольнице Бийска подтвердили вспышку коронавируса среди медиков

Заразилось 24 медработника (подробнее)