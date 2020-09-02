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Родителей пьяных детей в Камне-на-Оби не будут лишать прав

Детский омбудсмен Ольга Казанцева уверена, что серьезного разговора будет достаточно
Анна СеминаАннаСемина
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Как выяснилось, алкоголь детям купили взрослые

Как выяснилось, алкоголь детям купили взрослые

19 августа в Центральную районную больницу Каменского района были экстренно госпитализированы трое подростков, которых в полуобморочном состоянии обнаружили на улице.

Подростки – двое мальчиков 11-ти и 12-ти лет, а также 14-летняя девочка - валялись на земле и просили прохожих дать им попить воды. Рядом с детьми лежали пустые бутылки из-под пива. Неравнодушные жители города, остановившиеся на обочине, поняли, что дело плохо и вызвали «скорую». Пострадавших экстренно доставили в больницу и сразу же поместили в реанимацию. Как только их состояние стабилизировалось – перевели в обычную палату.

Уже 21 августа в Камне-на-Оби побывала Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Она лично попыталась разобраться в произошедшем. Как выяснилось, подростки приехали в город в гости и решили «отдохнуть». Так как им еще нет 18-ти лет, и алкоголь не продают, они попросили купить пива случайного прохожего. Чем все закончилось – уже известно. По словам очевидцев, дети выпили, как минимум, четыре литра пенного напитка на троих.

- При очередном посещении Камня-на-Оби я встречалась с родителями и с детьми, которые перенесли отравление. Интерес к алкоголю закончился лечением в больнице, - рассказала Ольга Александровна во время онлайн-форума на сайте Алтайского края. - С детьми поговорила об их интересах и увлечениях, о кружках и секциях, о начале учебного года. К родителям обратилась с просьбой сотрудничать со школой и с муниципальной комиссией, так как единственная задача у всех - помочь детям найти свои позитивные интересы, поддержать и развить их.

По словам детского омбудсмена оснований для ограничения родителей в их правах нет. Ранее школьники на учете не стояли. Так что для их родителей составленные административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – первый опыт в воспитании подрастающего поколения и именно он должен подтолкнуть их к серьезному разговору. Тем не менее, этим случаем заинтересовались в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. Назначена и проводится проверка.

- Часто дети лукавят о способах доступа к алкоголю. Именно родители могут рассказать и объяснить, что хорошо, а что плохо, - добавляет Казанцева.

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