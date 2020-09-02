Звонки из Мексики и неустроенная личная жизнь: с какими проблемами обращаются на детский телефон доверия в Алтайском крае

Звонки принимаются круглосуточно, анонимно и бесплатно Фото: Анна СЕМИНА

1 сентября детскому телефону доверия в Алтайском крае исполнилось десять лет. За эти годы специалисты службы обработали около 280 тысяч обращений.

Несмотря на то, что формально служба детская, обратиться за помощью психологов могут не только дети и подростки, но также и их родители.

- И все же самая многочисленная аудитория – это подростки 12-15 лет, - говорит Ирина Агальцова, руководитель службы «Детский телефон доверия» в Алтайском крае.

Чаще всего в этом возрасте у них возникают вопросы, касаемо первых сердечных отношений (33%), а также дружбы с одногодками (15%). Вместе с активной фазой взросления, подросток регулярно начинается задумываться о своем внешнем и внутреннем мире – проблема принятия себя (13%) также в числе лидеров по количеству обращений. По словам специалистов, за десять лет тематика практически не менялась, так как аудитория одна. Правда, особенности все же есть. В свое время поступали звонки по вопросам движения «Синий кит», а в этом году взволнованные родители засыпали психологов вопросами о том, как пережить домашний карантин во время коронавируса.

- Кроме этого, конечно, есть и другие вопросы – учебные, конфликты в классе, с учителями, семейные разборки, - добавляет специалист.

Самый главный принцип работы телефона доверия – оказать помощь немедленно. То есть когда основательно «подкатило», можно позвонить, выговориться и получить ответ на свой вопрос.

- Это особенно важно для людей, которые не могут получить психологическую помощь в силу разных причин. К тому же, когда человек звонит, он не видит психолога, а психолог его. Это создает атмосферу безопасности в первую очередь для абонента. Атмосфера доверия зарождается именно в такой ситуации, - говорит Ирина Агальцова. – Конечно, самые сложные звонки в нашей практике связаны с суицидальными мыслями, звонки в кризисных состояниях, после жестоко обращения…

Конечно, бывают в практике психологов и детские розыгрыши, молчаливые звонки. Но таких совсем немного. Около 5% от общего числа.

- Совсем недавно звонила девочка из Мексики. Конечно же, это был розыгрыш, потому что такое невозможно с технической точки зрения. Абонент, набравший номер телефона доверия, если его сим-карта зарегистрирована в нашем регионе, попадет только на телефон доверия в Алтайском крае, хотя этот номер единый – он федеральный. Это сделано для того, чтобы ребенку была оказана помощь в случае крайней необходимости именно силами специалистов конкретного региона, - объясняет специалист.

Конечно, бывает и такое, что кто-то из абонентов, получив помощь психологов, спустя некоторое время перезванивает. По словам Ирины Агальцовой, мировая практика показывает, что на их долю выпадает примерно 7% от каждого номера телефона доверия.

- Они звонят годами, десятилетиями. Обычно это социально неустроенные люди, семейно-неустроенные. Им просто не с кем поделиться своими переживаниями. Но, конечно же, это не только взрослые, дети тоже повторно звонят, - говорит Агальцова.

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Психологическая помощь оказывается анонимно, конфиденциально, бесплатно, круглосуточно. Звонки не записываются и в другие инстанции не передаются.

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