Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 сентября 2020: число выздоровевших превысило 10,5 тысяч

С начала пандемии число инфицированных превысило 11700 человек, а из больниц края выписали свыше 10500 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

“Комсомольская Правда – Барнаул” продолжает следить за статистикой по коронавирусу в Алтайском крае. С каждым днем количество заболевших и выздоровевших продолжает расти. С начала пандемии число инфицированных превысило 11700 человек, а из больниц выписали свыше 10500 пациентов.

На сегодняшний день проходят лечение – 935 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 168 пациентов, по данным на 23 часа 1 сентября. Тяжелобольных – 115, на аппарате ИВЛ – 34.

Данные на 23 часа 1 сентября. (фото: yandex.ru/covid19/)

Из общего числа заболевших 177 случаев – завозные. 6139 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3306 – у больных внебольничной пневмонией, 3573 – у заболевших ОРВИ, в 4902 случаях – бессимптомное течение.

За весь период пандемии в крае скончались 344 человека с коронавирусом. От COVID-19 всего умерли 128 человек, по иным причинам смерти – 211 пациентов, на экспертизе остаются 5 случаев.

Данные на 23 часа 1 сентября. (фото: оперштаб Алтайского края)

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 1629 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 387 тыс. человек, за сутки - свыше 2 тыс.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшие дни правительство Алтайского края планирует рассмотреть переход на третий этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

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