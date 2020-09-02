Шубенков не страшен: в Барнауле укрепляют беговую дорожку на стадионе «Динамо»

К середине сентября дорожка будет готова Фото: Анна СЕМИНА

Легкоатлетическая дорожка на главном стадионе города Барнаула появилась еще в прошлом году, но тогда ее не успели доделать до конца. Работы завершили минувшей весной, и сразу же после этого произошел небольшой скандал.

Его инициатором стал барьерист Сергей Шубенков. Осмотрев дорожку, он и его наставник Сергей Клевцов заявили, что такое покрытие подходит только для любителей, а профессионалы не только не могут соревноваться здесь, но даже тренировки будут неэффективны. Поэтому на стадионе они используют только трибуны, а бегают по старинке на «Лабиринте».

Вскоре спортсмена успокоили – укладка нового покрытия – это только первый этап, а далее ее ждет укрепление.

Травмобезопасное покрытие

Беговая дорожка появилась в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни». Вместе с ним в краевую столицу доставили покрытие для футбольного поля – его уложили на тренировочной базе «Динамо», на стадионе «Трансмаш». При этом доля софинансирования края составила 1% - 400 тысяч рублей. А вот непосредственно бронирование обошлось в сумму около трех миллионов рублей. Но это уже полностью собственные средства.

Укрепление беговой дорожки Фото: Анна СЕМИНА

Сама смесь, которой покрывают дорожку, представляет собой резиновую крошку с цветом и связующий клей. Площадь «напыления» - порядка 2,5 тысяч квадратных метров. Подрядчик – новосибирская фирма ООО «Альбион-С».

- С 2009 года мы занялись переработкой старых колес в крошку. После этого начали производить покрытие на основе этой крошки. Аналогичное есть как на стадионах, так и на детских игровых площадках. Так называемое травмобезопасное покрытие, - говорит Олег Косточкин, генеральный директор компании. - На базе этой же крошки мы выпускаем резиновую плитку. У нее такие же характеристики. Единственное различие – разное назначение. Гарантия на нашу работу – пять лет, а при правильной эксплуатации оно прослужит 7-10 лет.

Это значит, что на дорожку не должна заезжать тяжелая техника. Убить снег трактором категорически нельзя. Обувь для занятий спортом тоже должна быть с определенными характеристиками: шипы не больше 10 миллиметров. Однако при желании можно заниматься и скандинавской ходьбой.

- Правда не знаю, кому это будет интересно ходить по стадиону – пейзаж же не меняется, - шутит собеседник.

Выдержит дорожка и заливку льдом. Самое главное выдержать определенный слой, через который коньком нельзя будет повредить резину.

Почти, как врачи

В послужном списке компании многие стадионы Новосибирска и области. В том числе легкоатлетическая дорожка на центральной арене «Спартак». Так что опыт есть.

- Единственная сложность, с которой мы столкнулись на вашем стадионе – это погода. Вчера было больше 30 градусов жары. А наши рабочие тоже в специальных костюмах работают. Сейчас все жалеют врачей, да, мы не врачи, но нам тоже тяжело. Если вы подойдете и посмотрите на них ближе, то увидите, как вода бежит из резиновых перчаток, - говорит Олег Михайлович. – Да, с одной стороны с погодой повезло, а с другой – очень тяжело.

Укрепление беговой дорожки Фото: Анна СЕМИНА

В настоящий момент рабочие нанесли три слоя. После того, как оно полностью просохнет, сверху нанесут разметку. После этого дорожка будет полностью готова. Если погода позволит, то ее презентуют раньше. Отчетный же период – 17 сентября. До этого дня объект должен быть сдан.

Можно бегать всем

Как заверяет министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, достигнута принципиальная договоренность, согласно которой бегать на стадионе смогут не только профессиональные спортсмены и силовики, но и обычные барнаульцы.

- После завершения работ предстоит домашний матч «Динамо», после этого мы нанесем разметку, сформируем расписание, в котором постараемся совместить в том числе возможность заниматься спортом для жителей города утром и вечером. Так что доступ будет у всех, но строго по расписанию, - подчеркнул министр.

Такой «бытовой» вопрос, как пользование раздевалками и душем тоже в процессе проработки, но, по словам Алексея Перфильева, основная задача – «предоставить как можно больше услуг на безвозмездной основе».