Программа Шукшинского кинофестиваля-2020 в Барнауле

Победитель кинофестиваля получит в качестве приза вазу из ревневской яшмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 2 сентября, в Барнауле стартует XXII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки он будет проходить в усеченном варианте.

Торжественное открытие состоится на площадке Алтайской краевой библиотеки имени Шишкова, но в формате онлайн.

- Здесь будет организована настоящая телестудия, поэтому все желающие смогут посмотреть церемонию открытия кинофестиваля на телеканалах «Катунь 24» и «ОТР». Начало в 18.30, - говорят организаторы.

А вот непосредственно показы конкурсных фильмов все же пройдут в офлайн формате: с 3 по 5 сентября на трех открытых площадках Барнаула можно будет увидеть все фильмы. Экраны будут установлены в парке «Барнаульская крепость» (проспект Социалистический, 97), парке спорта Алексея Смертина (Энтузиастов, 12В) и на территории Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул. Толстого, 2).

- В связи с действующими ограничениями количество мест на просмотры фильмов ограничено – не более 50 человек! Бесплатные пригласительные билеты можно получить на каждой площадке перед началом показов фильмов. И просим не забывать о масочном режиме, который действует в нашем регионе! – напоминают в министерстве культуры Алтайского края.

Подведение итогов состоится в субботу, 5 сентября в 17 часов также в библиотеке имени Шишкова. Там будет организован телемост со всеми конкурсантами. Неизменным останется наградная часть – победитель фестиваля получит в качестве приза вазу из ревневской яшмы. Еще два фильма-участника станут обладателями специальных призов губернатора Алтайского края и Молодежного центра кинематографистов Алтая.

Напомним, в основном конкурсе кинофестиваля участвует восемь фильмов: «Я свободен»; «Седьмой пробег по контуру земного шара»; «Отряд Таганок»; «Залиния»; «Куратор»; «Калашников», «Нет Бога, кроме меня»; «Смотри как я». Возглавляет жюри ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ, Генеральный директор Продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин. Помогать ему оценивать конкурсантов будут оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев, режиссер, продюсер, сценарист Евгений Бедарев, режиссер, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, режиссер, продюсер, руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.

Программа кинофестиваля:

3 сентября

«Барнаульская крепость»

15.00 «Куратор»

16.30 «Смотри как я»

Парк спорта Алексея Смертина

15.00 «Я свободен»

16.50 «Залиния»

19.15 «Калашников»

ГМИЛИКА

12.00 «Отряд Таганок»

13.40 «Нет Бога, кроме меня»

15.45 «Седьмой побег по контуру земного шара»

17.25 «Калашников»

4 сентября

«Барнаульская крепость»

15.00 «Седьмой побег по контуру земного шара»

16.45 «Отряд Таганок»

18.30 «Калашников»

Парк спорта Алексея Смертина

15.00 «Куратор»

16.45 «Нет Бога, кроме меня»

19.00 «Смотри как я»

ГМИЛИКА

12.00 «Залиния»

14.25 «Я свободен»

16.10 «Куратор»

17.35 «Смотри как я»

5 сентября

«Барнаульская крепость

12.00 «Я свободен»

13.45 «Нет Бога, кроме меня»

16.00 «Залиния»

Парк спорта Алексея Смертина

11.00 «Отряд Таганок»

12.40 «Седьмой побег по контуру земного шара»

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