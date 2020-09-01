В Алтайском крае муж пьяной работницы магазина ударил покупателя ножом в грудь

Правоохранители изъяли нож, назначены все необходимые экспертизы и исследования. Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из магазинов Бийска 30 августа на покупателя с ножом набросился мужчина. Выяснилось, что он – муж администратора торговой точки. Об этом пострадавший написал в группе “Инцидент Бийск”.

По сообщению пострадавшего мужчины, вечером он пришел в магазин “Аникс” на улице Советская. Там он якобы столкнулся с невменяемым персоналом в состоянии алкогольного опьянения. Администратор пыталась выгнать покупателя из магазина в 22:30, хотя торговая точка работает до 23 часов.

– Все это закончилось тем, что муж администратора данного магазина, который также был в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на меня с ножом, сделав колотое ранение в грудь глубиной 7 сантиметров, – утверждает пострадавший.

Мужчину доставили в больницу, ему оказали экстренную медицинскую помощь.

Нападавший с ножом. Скриншот с видео в группе "Инцидент Барнаул".

Отметим, что в торговой сети уже извинились перед постращавшим покупателем. Представители магазина сказали, что нападавший у них не работает.

– Приносим свои извинения от лица компании. Данный инцидент имел место быть. Мужчина с видео не работает в нашей сети. Этим делом сейчас занимаются правохранительные органы. Такое поведение сотрудника ТС Аникс неприемлемо. Сотрудник уволен сегодняшним числом, – сообщили представители компании.

В краевом управлении МВД добавили, что на место происшествия выезжали полицейские, которые задержали нападавшего. Известно, что это ранее судимый 32-летний местный житель. Правоохранители изъяли нож, назначены все необходимые экспертизы и исследования.

– По факту причинения ножевого ранения бийчанину 1997 года рождения сотрудники МУ МВД России «Бийское» возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь с 21 на 22 августа в Барнауле в районе ТЦ Фаворит у мужчины и женщины произошел конфликт с подростками. Одного из молодых людей ранили в спину горлышком от разбитой бутылки, так называемой” розочкой”.

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