В Славгороде детям с психическими отклонениями не могут подтвердить инвалидность по месту жительства

Каждый год детям нужно проходить медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась жительница Славгорода с жалобой на отсутствие в городе специалистов, которые могли бы подтвердить инвалидность у детей с психическими расстройствами.

Сыну Марины поставлен диагноз F71 – «умственная отсталость умеренная». Каждый год ему нужно проходить медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности. Все необходимые медики есть и в славгородском бюро, кроме специалистов по психическим отклонениям.

– Мы вынуждены ехать в Барнаул. 450 километров туда и 450 обратно. Едем всю ночь, потом ждем, когда нас осмотрят. К 21:30 мчимся на вокзал, вновь ждем поезд. Дети ужасно выматываются. Взрослому то трудно сутки в дороге, а детям-инвалидам тем более, – рассказывает Марина.

Ответ в Славгороде родителям таких детей дают один – нет специалистов. Хотя раньше, по словам Марины, врачи сами приезжали из Барнаула и проводили без проблем освидетельствование по месту жительства. В этом году, правда, ехать не пришлось. Тут «подсобил» коронавирус, и все сделали дистанционно. Удаленный режим продлится до 1 октября включительно, но не исключено, что будет действовать до конца этого года.

Что говорят в краевом бюро

В Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю подтвердили, что выездов в районы действительно стало меньше, а специалистов по узкому психиатрическому профилю в районах не хватает.

– Сейчас идет общая тенденция к централизации, – говорит заместитель руководителя по экспертным вопросам, врач по медико-социальной экспертизе Александр Колядо. – По некоторым направлениям было принято решение, что выезды необоснованны. Прием не соответствует затратам.

Однако в бюро посоветовали гражданами напрямую обращаться к ним с вопросами и жалобами. Можно позвонить по телефону горячей линии 8 (3852) 421-078 или отправить письмо на почту gbmse22@fbmse.ru .

– Мы все обращения граждан принимаем и стараемся с каждым конкретным случаем индивидуально разбираться, – рассказывает Александр Колядо.

Также Александр Колядо отметил, что сейчас активно развивается заочная процедура освидетельствования.

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