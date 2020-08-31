Барнаульский кинотеатр «Родина» готовят к переезду планетария

Проект реконструкции здания кинотеатра под планетарий Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава города Барнаула Вячеслав Франк побывал в здании бывшего кинотеатра «Родина» и ознакомился с проектом реконструкции, которую необходимо провести перед тем, как туда переедет планетарий.

Сейчас здание на проспекте Ленина, 19 занимает театр кукол «Сказка», но как обещают в министерстве культуры Алтайского края, к концу года строители должны сдать объект на Пушкина, 41, и только тогда труппа переедет. А тем временем, архитекторы готовятся к предстоящей работе.

Автором концепции размещения планетария в здании бывшего кинотеатра является архитектор Александр Деринг.

- Согласно проекту, предполагается, что единовременно в залах и учебных комнатах смогут расположиться порядка 100 посетителей, - отмечают в мэрии.

В аудиториях, в частности, предлагают разместить макеты планет, а также электронные межпланетные весы, встав на которые, можно узнать вес который был бы у вас, к примеру, на Марсе или Юпитере. Также в здании будет установлен макет кабины космического корабля – в нем можно будет посидеть и даже сделать снимок на память. Еще один интерактив – «живой» иллюминатор космического корабля. Он представляет собой дисплей для симуляции реальных видов из космоса.

По словам председателя комитета по культуре города Барнаула Геннадия Паршкова, на сегодня проектные работы в завершающей стадии, проектно-сметная документация будет готова в октябре. Разбор существующих конструкций и строительство новых начнется сразу после переезда актеров. Бюджет города намерен выделить на реконструкцию и закуп оборудования около 30 миллионов рублей.

- Расходная часть бюджета на следующий год в настоящее время формируется. В первом чтении бюджет мы будем рассматривать на сессии БГД в конце сентября. Вопрос о выделении средств на реконструкцию здания и его переоборудование будет обсуждаться с депутатским корпусом. Уверен, депутаты его поддержат. Мы все понимаем, что планетарий городу нужен, и наша задача достойно реализовать этот проект и сделать все возможное, чтобы здесь было комфортно и удобно барнаульцам и гостям нашего города, - отметил Вячеслав Франк.

Напомним, в прошлом году здание в парке «Изумрудном», в котором сейчас располагается планетарий, было официально передано РПЦ. В настоящее время «звездный дом» занимает его площади на основании договора безвозмездного пользования, рассчитанного еще на два года.

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