До+30 и выше: "молодое" бабье лето придет в Алтайский край в начале сентября

Погода в Алтайском крае с 31 августа по 1 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В первые дни сентября в Алтайском крае будет жарко, в регионе установится так называемое “молодое” бабье лето. Воздух прогреется до +31 градуса, однако возможны дожди. О том, какой будет погода в дальнейшем и что ждет жителей края на выходных в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона, а также в теплых секторах западных циклонов, центры которых смещаются по северным районам Западной Сибири.

В начале этой рабочей недели, с 31 августа, днем температура воздуха в среднем будет колебаться в пределах +24…+30 градусов. Будет преимущественно без осадков. Лишь к концу дня 3 сентября, с прохождением холодного фронта к вечеру по северо-западным районам, а в ночь на 4 сентября по всему краю, пройдут дожди различной интенсивности, местами грозы. Возможно усиление ветра.

– В дальнейшем, к выходным, с затоком холода температура воздуха пойдет на понижение. В основном она будет колебаться от +16 до +21 градуса, т.е. станет ниже на 7-9 градусов. Холодный фронт пройдет, а в субботу воскресенье, 5 и 6 сентября, погода будет неустойчивой. Есть вероятность, что временами пройдут кратковременные дожди, – добавила Людмила Сырых.

Погода во вторник, 1 сентября

Ночью в регионе будет +10...+15 градусов, в предгорьях местами до +5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В краевой столице ночью +10...+12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем во вторник температура воздуха составит +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в среду, 2 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. По северо-восточным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +25...+27 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Погода в четверг, 3 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +10....+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса, по северо-западу местами +20...+25 градусов. По северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +26...+28 градусов. Вечером кратковремнный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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