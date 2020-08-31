Отличная связь в живописных местах: теперь по Алтаю можно путешествовать с Tele2

Tele2 в Республика Алтай. Фото пресс-службы Tele2.

Ежегодно в Республику Алтай приезжают тысячи людей из разных уголков мира, этим летом там настоящий туристический бум. Теперь многочисленные гости и жители региона могут наслаждаться не только красивыми видами, но и качественным интернетом и звонками, ведь услуги связи там начала предоставлять компания Tele2. Об этом во время онлайн-встречи 27 августа сообщили представители оператора.

Как именно запускали сеть

Республика Алтай оставалась одним из немногих регионов, где не было собственной сети Tele2, решение о запуске приняли в конце прошлого года. Компания построила современную сеть в туристическом кластере региона менее чем за девять месяцев. Уже в начале этого августа ей ежедневно пользовались около 10 тыс. уникальных пользователей. Тогда она работала в тестовом режиме.

– Благодаря такому решению мы получили возможность провести тест сети в реальном рабочем режиме, точно настроить каждую базовую станцию и к открытию салонов в республике получить отлично работающую сеть. Уверен, скоростным мобильным интернетом будет приятно пользоваться не только туристам, но и нашим алтайским клиентам, – сообщил Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Tele2 в Республика Алтай. Фото пресс-службы Tele2.

Отметим, что с появлением Tele2 в Республике Алтай количество регионов, в которых предоставляет услуги оператор, увеличилось до 68.

– Это по-настоящему умная сеть, которая построена с учетом реальных потребностей пользователей в связи в самых сложных локациях. Мы рассчитываем, что запуск не только сделает комфортным обслуживание для клиентов Tele2 из других регионов, но и привлечет местных жителей – теперь они смогут опробовать услуги оператора с самым высоким показателем NPS в отрасли, – подчеркнул Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Интернет такой же быстрый, как Катунь

Высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям Горно-Алтайска, Маймы, Чемала, Артыбаша и других населенных пунктов. Кроме того, удалось обеспечить практически полное покрытие 4G на участке автомобильной дороги от Бийска до Горно-Алтайска и на Чемальском тракте.

В туристическом кластере Tele2 увеличила емкость и расширила покрытие сети 4G на граничащих с республикой курортных территориях Алтайского края – в районе озера Ая и в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

– Когда мы строили сеть в Республике Алтай, то очень тщательно анализировали перемещения наших клиентов. Перед нами стояла задача создать такие условия, при которых можно без проблем путешествовать и пользоваться услугами связи. Большое внимание уделяли покрытию в приграничных районах. Нам удалось достичь поставленных целей, 4G-интернет Tele2 быстрый, как Катунь, – сказал Сергей Цуканов, руководитель отдела развития филиала Tele2 в двух Алтаях.

Тарифы для каждого

При разработке тарифов для Республики Алтай следовали тем же принципам, что и в других регионах России. В частности, это оптимальное соотношение цены и качества услуг, прозрачность расходов и качественное абонентское обслуживание.

Клиентам дают возможность самостоятельно настраивать параметры тарифа в зависимости от потребностей, цена при этом меняется автоматически. К тому же, приятно порадует сервис «Перенос остатков», который позволяет не терять в конце месяца минуты и гигабайты, а переносить их на следующий период. Для этого нужно только вносить плату по тарифу вовремя.

Tele2 в Республика Алтай. Фото пресс-службы Tele2.

Подобрать для себя подходящий тариф может каждый. Неважно, любите вы обычные долгие разговоры или наоборот чаще общаетесь через интернет.

– Понимая специфику региона, мы старались сделать наши SIM-карты такими же доступными, как товары повседневного спроса. Нашу SIM-карту можно просто взять с полки и активировать самостоятельно, – добавил Роман Князев, директор филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае.

Отметим, что после запуска коммерческих операций в Республике Алтай Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. А значит, пользоваться качественной связью смогут еше больше гостей и жителей региона.

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