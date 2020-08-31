В Заринске коршунов кормили колбасой, бросая ее с 9 этажа

Скриншот видео/ "Наш город Заринск".

В Заринске жители кормили коршунов, бросая кусочки колбасы с 9 этажа. Птицы ловко хватали добычу в воздухе. Видео опубликовано в социальных сетях газеты «Наш город Заринск».

- Это впечатляющее видео снял и прислал в редакцию "НГ" наш читатель Сергей Четвериков. Он проживает на пр. Строителей, 24. Решил проверить реакцию крылатых и понял, что заринские коршуны - самые безбашенные, - сообщает издание.

- Это хищная птица, и очень опасно ее кормить. А у нас в городе ей кидают пищу с любого этажа. Проходила мимо, когда со второго этажа сбросили еду, и стая этих коршунов бросилась за ней. Поверьте, мне стало очень страшно... Это был шок. Пережить такое опять не хотелось бы. А в городе они просто пикируют вниз. А там и дети... Подумайте, прежде чем сбросить. Это не покормить голубей, - заметила читательница газеты Надежда Назарова.

- Помню, на реке рыбачили на удочки, по пояс в воде (жара), кидали пойманную рыбёху на берег, в траву, чтоб собрать потом. Напугал такой вот, спикировав из ниоткуда, очень близко, поймал на лету рыбёху, - пишет подписчица паблика «Инцидент Барнаул», где также опубликовано видео.

- Зачем колбасой... Неужели мяса жалко? В Барнауле тоже летают семьями голодные... Тоже кормила бедолаг, только мне пришлось вверх бросать куски мяса, частный сектор, нет этажей, - пишет Дарья Егорова.

По словам алтайского ветврача Артема Кучера, птицы могут отравиться колбасой.

- Ее людям-то есть нельзя из-за различных ароматизаторов, консервантов и прочих добавок, что говорить о птицах, у которых обмен веществ намного быстрее. Хотите покормить, дайте им лучше мясо или рыбу, - считает зоодоктор.

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