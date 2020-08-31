Традиции и качество. Алтайский завод расширяет ассортимент ЖБИ

С гибким подходом к работе и высоким кадровым потенциалам предприятие ЖБИ может существенно расширять номенклатуру производства Фото: Олег УКЛАДОВ

Завод «ЖБИ-100» - специалист по производству панелей 97-й серии - трехслойных конструкций, где утеплитель оказывается внутри железобетона. Это надежное и проверенное временем решение. Также предприятие расширяет номенклатуру, вводя новые серии.

Качество - важный аспект

Дома 97-й серии традиционно пользуются повышенным спросом у горожан из-за комфорта проживания, удобных и актуальных планировок. Застройщики, которые работают с ней, справедливо рассчитывают на хорошее качество и спрос со стороны клиентов.

«Качество - важный аспект при производстве стройматериалов и строительстве зданий. Здесь нет мелочей, и все имеет значение: от поступающих материалов для железобетона до слаженной работы профессиональной команды инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, отвечающих за выпуск продукции», - рассказывает начальник отдела технического контроля (ОТК) предприятия Ольга Драчева.

Первый шаг в производстве - это входной контроль поступающих материалов. Без визы экспертов предприятия ничего не попадает в цех. Производственникам важно понимать, какой цемент, щебень, песок, металл, теплоизоляционные материалы привезли в очередной партии.

На следующем этапе ОТК и другие эксперты завода проверяют сертификаты качества и их соответствие поступившим материалам. Затем лаборатория предприятия проводит обязательные испытания по специальному графику, ГОСТам 13015-12 и 8829-18 на жесткость, трещиностойкость и прочность.

Первый шаг в производстве – это входной контроль поступающих материалов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новаторство и потенциал

С гибким подходом к работе и высоким кадровым потенциалом предприятие ЖБИ может существенно расширять номенклатуру производства. Так, в 2019 году здесь наладили производство плит 330-й серии. Это тонкостенные конструкции, которые уже на строительной площадке дополняются утеплителем и декоративным фасадом (система вентилируемого фасада).

В 2019 году «ЖБИ-100» подготовил проектную документацию на запуск производства еще одной новинки - трехслойных панелей 97-й серии, которые предназначены для монтажа в регионах с повышенными требованиями к сейсмоустойчивости.

Изделия рассчитаны на толчки силой до 8 баллов. В 2020 году из них уже начали строить дома в Кемеровской области, куда барнаульский железобетон доставляют автотранспортом в рамках специального контракта. Уникальные с технической точки зрения изделия уверенно вошли на рынок новостроек Кузбасса, и барнаульцы готовятся комплектовать новые многоэтажки в этом регионе.

«Для Алтайского края выпускается стандартная 97-я серия. В ней все изделия свариваются на стройке через специальные закладные детали и анкера. Это металлические элементы внутри бетона, - рассказывает главный технолог Наталья Панасенко. - Чтобы дом выдержал толчки силой до 8 баллов, нужно прочнее связать детали друг с другом. В сейсмостойкой серии для этого сваривается специальный арматурный каркас. В нем больше выступающих арматурных выпусков, через которые изделия при помощи сварки соединяются друг с другом накладками по всей высоте здания, поэтому погрешность по ГОСТу всего 3 - 5 мм».

Справка

«ЖБИ-100» - универсальное предприятие. Оно включает все существующие технологические линии производства. Железобетонные изделия здесь производят стендовым способом, агрегатно-поточным, кассетным и конвейерным. Это даёт возможность выпускать ЖБИ разного назначения с различными габаритными размерами.

Юлия Новосельцева.

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