Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 августа 2020: проходят лечение меньше тысячи человек

Общее число зараженных - более 11 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки ковидная статистика в Алтайском крае пополнилась 64 человека заболевшими коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных составило 11 655. Выздоровело еще 49 пациентов. За все время пандемии из больниц региона выписалось 10 373 человека.

Данные на 23.00 30 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, наибольший прирост, как обычно, дал Барнаул – здесь выявили 49 новых случаев, в Бийске, Павловском, Угловском районах – по два новых зараженных, в Яровом, Бурлинском, Зональном, Кулундинском, Локтевском, Немецком национальном, Солонешенском, Суетском, Хабарском районах выявили по одному заболевшему.

Данные на 23.00 30 августа. Фото: оперштаб АК

Умерли еще три человека, в двух случаях причиной летального исхода стал ковид. За весь период скончались 333 человека. Непосредственно от коронавирусной инфекции всего умерло 124 человека, по иным причинам смерти – 204 человека, на экспертизе на сегодняшний день находятся пять случаев.

На сегодняшний день проходят лечение 949 человек, из них в госпиталях находятся 728 пациентов, амбулаторное лечение получает 221 пациент.

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