Алтайский край накроет магнитная буря

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать себя более усталыми, может разболеться голова, нарушиться сон или даже обостриться хронические заболевания. Фото: Евгения ГУСЕВА

31 августа на Алтайский край обрушится магнитная буря. Такой прогноз предоставила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Наиболее возбужденной магнитосфера станет около 6.00 часов. Сила магнитных бурь составит порядка четырех баллов.

Эксперты предупреждают, что магнитным волнам наиболее подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь люди могут чувствовать себя более усталыми, может разболеться голова, нарушиться сон или даже обостриться хронические заболевания.

Но магнитные бури влияют не только на людей. Также при вспышках на Солнце нарушаются радиосигналы и связь, возникают перегрузки линий электропередач, риск облучения возрастает для авиапассажиров.

Что касается погоды, то по прогнозу синоптиков, 31 августа в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы возможен местами туман. Температура воздуха ночь составит+6, +11, градусов, днем столбик термометра поднимется до +23, +28 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

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