Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 30 августа 2020 года: люди продолжают умирать

Всего в крае более 11 тыс. инфицированных. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб опубликовал последние новости о ситуации с коронавирусом по состоянию на 30 августа 2020 года. По этим данным, люди продолжают умирать – за минувшие сутки скончались шесть человек. А общее число погибших в связи с коронавирусом – 330 человек

Немного сократилось число тяжелобольных пациентов, сейчас в угрожающем для жизни состоянии находятся 95 больных, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 человека.

- Всего в крае инфицированных – 11 591, количество выписанных по выздоровлению составило 10 324 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 937 человек, из них в госпиталях находятся 707 пациентов, амбулаторное лечение получают 230 пациентов, - сообщает оперативный штаб.

Напомним, ранее алтайские поликлиники возобновили плановый прием. Особенно важно это оказалось в связи с подготовкой к началу учебного сезона первоклашек. Однако некоторые жители столкнулись с проблемой очередей и невозможностью пройти специалистов в срок. Медики в ответ на это объяснили, что не будут жестко требовать «карту школьника», часть специалистов можно будет пройти уже в школе, главное, чтобы у ребенка была отрицательная реакция на туберкулез.