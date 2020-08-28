Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 августа 2020: почти тысяча детей заразились

Общее количество инфицированных составило 11 523. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ковидная статистика в алтайском крае уверенно идет на спад. Каждый день выявляют все меньше заболевших. За минувшие сутки к числу зараженных прибавилось еще 67 человек. Общее количество инфицированных составило 11 523. Из них 960 детей.

Данные на 23.00 28 августа. Фото: оперштаб АК

По данным регионального оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как обычно, больше всех в стастике прибавил Барнаул – здесь выявили 41 зараженного. В других населенных пунктах ситуация следующая: Бийск – восемь инфицированных, Белокуриха, Заринск, Рубцовск, Яровое, Павловский район – по два заболевших, Новоалтайск, Заринский, Первомайский, Смоленский, Тальменский, Тюменцевский, Тогульский, Хабарский районы – по одному заболевшему.

Данные на 23.00 28 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/

Из общего числа заболевших 175 случай – завозные, 5860 человек заболели после контакта с ранее заболевшими лицами, в 3146 ковид обнаружен у больных внебольничной пневмонией, в 3547 – у заболевших ОРВИ, в 4830 случаях – бессимптомное течение. На сегодняшний день в крае 100 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 30 человек.

Выписалось из больниц больше 10 тысяч человек, если быть точнее 10 229 человек. Умерли за весь период 324 человека. За прошедшие сутки – четыре пациента, от COVID-19 – двое из них. В остальных двух случаях установлены иные причины смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский край получил вакцину против гриппа

Прививочная кампания уже стартовала (подробнее)