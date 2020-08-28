Родители первоклашек пожаловались на невозможность пройти врачебную комиссию

Пройти медкомиссию к школе можно и в платной клинике, там очередей нет, правда, обойдется это в кругленькую сумму – около 12 тыс. рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители алтайских первоклашек столкнулись с проблемой подготовки детей к учебному году. В школе требуют пройти комиссию и предоставить медкарту школьника до 5 сентября. Из-за того, что плановый прием в поликлиниках не велся, с его началом, появились большие очереди.

- Начала звонить узнавать еще в начале августа, как проходить комиссию, каждый раз говорили – звоните позже, приема нет. В барнаульской поликлинике №3, на Прудском нет мест. Берут трубку в регистратуре, говорят, есть время на 4 сентября. Пока записывались по телефону, время уже заняли, - говорит жительница Барнаула Ольга.

Пройти медкомиссию к школе можно и в платной клинике, там очередей нет, правда, обойдется это в кругленькую сумму – около 12 тыс. рублей. Комиссия для детсадовца будет стоить чуть дешевле – около 8 тыс. рублей.

По словам главного врача детской городской поликлиники №9 г. Барнаула Ирины Потаповой, у большинства детей, которые ходили в детский сад, медицинская карта уже оформлена.

- Детям, которые не посещали детский сад, медицинская карта оформляется у педиатра или в специально созданных кабинетах приема здоровых детей, например, в детской поликлинике №9 их два. Прием ведут врачи по записи, - говорит медик.

Что касается детей, которых готовят к детскому саду, врачи говорят, если ребенок в течение года проходил осмотр специалистов, эти результаты вносят в медицинскую карту без повторного осмотра.

- Если ребенок прошел туберкулиновую диагностику, допуск он получит. Если ребенку не ставили Манту, нужно идти и записываться. В нашей поликлинике сейчас открыто два прививочных кабинета, примерно такая же ситуация и в других больницах. Мы стараемся оформлять детей в школы максимально быстро, используя все ресурсы поликлиники, - говорит врач.