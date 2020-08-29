До+27: последние выходные лета в Алтайском крае будут жаркими

Погода в Алтайском крае 29 и 30 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эти выходные, 29 и 30 августа, в Алтайском крае воздух прогреется до +27 градусов. При этом в некоторых районах возможны дожди и усиление ветра, пишет алтайский Гидрометцентр.

В беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что над районами Алтайского края установится антициклон. С его приходом закончатся дожди, с каждым днем в регионе будет становиться теплее.

Погода в субботу, 29 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +6...+11 градусов. По южным и восточным районам местами кратковременные дожди, грозы, град. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. В предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле температура воздуха составит +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы туман. Ветер северный, 3-8 м/с.

Погода в воскресенье, 30 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков.В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в крае воздух прогреется до +22...+27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью будет +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с

Днем в Барнауле температура воздуха составит +23...+25 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Отметим, что в начале следующей рабочей недели в крае будет преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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