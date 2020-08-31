Алтайские семьи могут потратить маткапитал на газ и товары для детей-инвалидов

В крае продляется срок предоставления права на региональный маткапитал Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания внесли изменения в закон о региональном материнском капитале. Теперь многодетные семьи смогут направлять эти средства на газификацию или товары и услуги для детей-инвалидов.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, законопроект ранее внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Проект одобрили и доработали.

- Маткапитал можно будет использовать на газификацию природным газом жилого помещения, расположенного на территории Алтайского края (после 1 января 2021 года). Изменение позволит многодетным семьям реализовать одну из затратных потребностей по улучшению жилищных условий - газификацию, что актуально для жителей как сельских, так и городских населенных пунктов, - отметили в правительстве.

Еще одно направление, на которое семьи смогут тратить средства, - покупка товаров и получение услуг для детей-инвалидов. Это должно способствовать «социальной адаптации и интеграции таких детей в общество».

Изменения коснулись не только новых направлений. Также в крае продляется срок предоставления права на региональный маткапитал. На него могут рассчитывать семьи, в которых родился (или усыновили) третий и последующие дети до 31 декабря 2026 года. Причем семьи будут получать деньги еще до того, как ребенку исполнится три года.

Напомним, план по газификации зафиксирован в государственной программе «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами». В этом году газ проведут в ряде районов и крупных городах региона, в следующем - власти обещают закончить строительство газопровода до Ребрихи. Работы ведутся в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина.

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