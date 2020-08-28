Чистилище: как я была пожарным

Ольга Ведерникова Фото: Олег УКЛАДОВ

27 августа сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели акцию «Почувствуй себя пожарным», приуроченную к 30-летию со дня образования МЧС России. Пройти испытания вызвалась и корреспондент «Комсомолки».

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Скажу сразу - это был шок-контент. Даже для меня, которая летала с высшем пилотажем, валила лес, варила металл газоэлектросваркой, укладывала плитку. Прохождение теплодымокамеры (тренажер для сотрудников МЧС, в котором созданы искусственные условия пожара) стало настоящим испытанием. Кстати, из девочек я прошла его одна.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Проходим инструктаж: согласно требованиям техники безопасности, люди весом меньше 50 кг, ростом ниже 150 см и возрастом старше 50 лет на испытание не допускаются. Бородачи тоже – у них противогаз прилегает не плотно, поэтому вы никогда не встретите бородатых пожарных. Прохожу по всем параметрам и получаю допуск на испытание.

Спасатели выдают участникам свою боевую спецодежду. Защитные костюмы насквозь пропитаны копченым запахом от дыма. Надеваю штаны на лямках, куртку, перчатки. Сверху за спину - баллон с воздухом, на лицо - противогаз. Общий вес обмундирования составляет 17 кг… Но ничего, мои хрупкие женские плечи еще и не то выдерживали…

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теплодымокамера на вид – обычный вагончик. А внутри – настоящий филиал ада. Это трехуровневый лабиринт с узкими ходами, трубами, решетками. Полная темнота, теснота и густой дым. Видимость нулевая. Одним словом – обстановка максимально приближенная к настоящему пожару. Только без высоких температур. Внутри орут пожарные сирены. Проклинаю все на свете и ползу по-пластунски - ходы тут узкие настолько, что порой приходится снимать баллон с воздухом со спины для того, чтобы пролезть в отверстие, иначе застрянешь. Со всех сторон слышатся то женские крики, то детский плач - мурашки по коже. Всё сделано для того, чтобы приблизить происходящее к реальности.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вдох-выдох отражаются свистом в противогазе. Спокойно. Иначе можно сойти с ума в этой тесноте и темноте. Пару раз хотелось прервать этот эксперимент к чертовой матери и закричать: «Вытащите меня уже отсюда!»

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Оля, ты сможешь! - в этом чистилище мы с командиром Андреем Оноприенко даже как-то умудрялись общаться через противогазы. Ползем дальше.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Посмотри, нет ли там жертв, - говорит Андрей.

- Как? Я сама себя не вижу в этом дыму.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Протягиваю руку, пытаюсь что-нибудь нащупать. Ничего и никого нет. Совершенно не понимаю, куда ползти дальше. Кажется, что тебя запрели со всех сторон, как котенка в какой-то коробке. Помню, один знакомый спасатель рассказывал, как однажды на пожаре его напарник заблудился во встроенном в стену шкафу из-за нулевой видимости. Так что лабиринты, которые мы проходим, вполне могут оказаться и в реальных условиях на пожарах.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стиснула зубы до скрежета. Нужно взять себя в руки. Вдруг предательски запищал датчик воздуха – кончается кислород. Черт!

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Выбираемся! – крикнул командир и мы ползем к выходу.

Это были 25 минут ада. Я поняла, что не хочу быть пожарным. Ведь у них этот ад каждый день - ребята, вы большие молодцы. Ваша жизнь - раскалённая сковородка. И вы при этом улыбаетесь, шутите.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы вышли. Без потерь. Спасибо, что живые - и крепко пожали друг другу руки. Все мокрые, словно из бани.

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я много раз замечал, что за пожар теряю пару килограмм веса, - говорит один из спасателей (я ж говорю, чувства юмора не занимать!). - Так что если хотите похудеть - приходите к нам. Говорят, девушкам скоро вновь разрешат работать пожарными...

МЧС по Алтайскому краю провели беспрецедентный эксперимент. Фото: Олег УКЛАДОВ

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