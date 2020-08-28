Алтайский край получил вакцину против гриппа

Вакцинацию от гриппа планируют провести в кратчайшие сроки Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайский край поступила партия вакцины против гриппа и с 24 августа жителей региона уже начали прививать.

По данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в регион поступило более 72 тысяч доз вакцины. Она предназначена для иммунизации как взрослого, так и детского населения. Всего же, согласно постановлению главного санитарного врача России, в предстоящем эпидсезоне охват привитого населения должен быть не менее 60%, а охват групп писка – 75%.

- Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики гриппа. Ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех вирусов гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав, - отмечают в ведомстве.

Именно поэтому вакцины, которые сейчас распределяют по регионам содержат в себе вирусы гриппа, циркуляция которых прогнозируется в предстоящем сезоне:

вирус, подобный штамму A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный штамму A/HongKong/2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный штаммуB/Washington/02/2019 (линияB/Victoria lineage).

Однако стоит еще раз напомнить: вакцина не является панацеей и оставляет вероятность заболеть, хотя при этом все же снижает такой риск. В первую очередь прививка провоцирует организм на выработку защитных антител, которые стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией. Как результат – минимизируются осложнения.

Когда и где можно привиться

Прививаться следует перед началом эпидемического подъема заболеваемости, то есть в начале осени. Это позволит иммунитету сформироваться (на это требуется 2-4 недели).

К группам риска, подлежащим обязательной вакцинации относят:

- неорганизованные дети с 6 месяцев

- воспитанники детских садов

- школьники и студенты

- работники медицинских и образовательных организаций

- работники транспорта, коммунальной сферы

- беременные

- лица старше 60 лет

- лица с хроническими заболеваниями

- лица, проживающие в домах престарелых

- лица, подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинация для них будет проводиться бесплатно в медицинских организациях края. Помимо этого иммунизация настоятельно рекомендована специалистам из категории высокого риска. К ним можно отнести сотрудников сферы обслуживания – работники торговли (продавцы, кассиры, консультанты и т.д.), сотрудники организаций общественного питания. Однако они не могут претендовать на бесплатный укол. Вакцинация проводится за счет личных средств и средств работодателей.

Зачем нужна прививка

- Иммунизацией достигаются две основные цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета среди работников. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того в ведомстве подчеркивают, что несмотря на вакцинацию, профилактику гриппа и ОРВИ никто не отменяет. А это значит, что полноценный сон, правильное питание, занятие спортом и отказ от вредных привычек тоже может иметь эффект.

Кстати, в этом году иммунизацию населения против гриппа обещают провести в сжатые сроки. Это связано в предстоящими поставками препаратов от коронавируса.

- В этом году мы должны будем провести иммунизацию населения достаточно быстро. Вслед за вакциной против гриппа поступит вакцина против коронавируса. Чтобы успеть привить население против и той и другой инфекции, иммунизацию надо провести очень организованно и оперативно, – говорит Ульяна Калинина, замруководителя регионального Роспотребнадзора.