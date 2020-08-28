Из-за сильного тумана в Новосибирске самолеты отправили на посадку в барнаульский аэропорт

Причиной посадки в другом аэропорту стала непогода Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 28 августа, в Барнауле приземлились несколько самолетов, которые летели до Новосибирска. Причиной посадки в другом аэропорту стала непогода, а именно непроходимый туман. Пассажиры, проживающие в Барнауле, попросили выпустить их, однако им было отказано. Бортпроводники сослались на правила авиаперевозок.

«Комсомолке» известно как минимум о двух рейсах, которым пришлось сесть в Барнауле – из Санкт-Петербурга и Симферополя. Об этом сообщили сами пассажиры.

- Кружили над Новосибирском минут 30, но не смогли сесть, поэтому полетели в Барнаул, приземлились тут. Выпускать нас не хотели в аэропорт, даже тех, кто живет в городе. Объясняли это правилами авиаперевозок. Всего нас (барнаульцев, - прим. ред.) в самолете было человек 10-15. Но дальше выяснилось, что в Новосибирск вылетать будем минимум часа через три, поэтому им все же пришлось выпустить всех из самолета, - рассказала «Комсомолке» жительница Барнаула Каролина Манжелей, которая после этого отправилась домой, так как у нее не было багажа, лишь ручная кладь.

Аналогичная ситуация и с теми, кто летел в Новосибирск из Симферополя. Только на этот раз людей из самолета все же не выпустили. В ближайшее время судно должно отправиться в Новосибирск.

- Наш рейс стоит в Барнауле уже три часа, все это время люди сидят в самолете. Даже тех, кто из Барнаула – не выпускают. Самолет заправляли вместе с нами на борту, скоро должны вылететь, - рассказал другая жительница краевой столицы Елена, находящаяся на борту.

По данным информационного табло барнаульского аэропорта, самолет из Питера должен вылететь в Новосибирск в 11:10 по местному времени, из Симферополя – в 12:05. Сколько еще рейсов на Новосибирск пришлось перенаправить в Барнауле – оперативно узнать не удалось.

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