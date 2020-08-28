Копавшего колодец жителя Алтайского края засыпало грунтом на большой глубине

Спасатели спустились к пострадавшему с помощью альпснаряжения и наложили ему пневмошины.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова пришли на помощь к мужчине, которого засыпало, когда он копал колодец. Пострадавший получил травмы и сам не мог выбраться на поверхность, сообщает краевое управление МЧС.
Все произошло в селе Шишкино Тальменского района. Представители администрации населенного пункта обратились за помощью и рассказали, что мужчина копал колодец на глубине 7 метров. В этот момент неожиданно обрушился грунт, сельчанин получил травмы и оказался в ловушке. Выбраться наружу самостоятельно он не мог.
Спасение мужчины.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели спустились к пострадавшему с помощью альпснаряжения и наложили ему пневмошины. Затем, используя щит-носилки подняли сельчанина на поверхность. Там его уже ждали работники скорой медицинской помощи.
В МЧС отмечают, что спасательные работы проводили в условиях опасности повторного обрушения грунта. Обеспечивая страховку, спасатели успешно справились с поставленной задачей и оперативно помогли пострадавшему.
Спасатели помогли сельчанину.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
– Каждая из ситуаций, в которой необходима помощь людям, и куда привлекаются спасатели – по-своему экстремальна. Одной из основных причин происшествий является беспечность и безответственность человека. А спасатели МЧС России – это специалисты, которые в любое время суток и в любых условиях придут на помощь. И помощь будет высокопрофессиональной, – резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 24 августа в Усть-Коксинском районе участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину и получила перелом руки. На помощь к ней также поспешили спасатели. Подробнее здесь.
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