Онкосопровождение - на особом контроле

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Своевременное и качественное диспансерное наблюдение обеспечивает преемственность лечения, необходимый врачебный контроль за состоянием пациентов и течением заболевания, что позволяет в случае необходимости оперативно направить больного на курс лечения, в том числе, высокотехнологичного.

Новый регламент ведения онкобольных

Новый регламент организации и проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями реализуется в соответствии с приказом Минздрава РФ №548н от 4 июня 2020 года. Согласно документу, пациента должны поставить на диспансерное наблюдение в течение трех дней с даты установления диагноза и получения информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Наблюдать пациентов будут врачи-онкологи в центрах амбулаторной онкологической помощи, в первичных онкологических кабинетах, онкодиспансерах.

Периодичность диспансерных приемов зависит от вида и тяжести заболевания. Так, врач-онколог ведет учет пациентов, разрабатывает индивидуальный план контроля за состоянием каждого больного с учетом особенностей течения его заболевания в соответствии с клиническими рекомендациями. Кроме того, информирует больного о графике обследований и приглашает на прием. Предусмотрена возможность дистанционных консультаций с применением телемедицины. При этом, если у пациента нет возможности самому приходить в онкокабинет из-за тяжести состояния, врач обязан организовать проведение диспансерного наблюдения на дому. При выезде за пределы своего региона на срок более полугода пациент может заранее проинформировать об этом своего врача, чтобы обеспечить наблюдение на новом месте.

Страховой контроль

Наряду с медицинскими работниками индивидуальное информационное сопровождение онкопациентов осуществляется и со стороны страховых представителей страховых медицинских организаций. В первую очередь, внимание будет уделено тому, как часто пациентов приглашают на прием, приходят ли люди и как выполняются назначения врачей. Таким образом, страховые представители страховой компании, в том числе через индивидуальное взаимодействие с пациентами, обеспечат контроль за процессом лечения и диспансерного наблюдения. Для индивидуального информационного сопровождения со стороны страховых представителей пациенту необходимо будет оформить индивидуальное согласие, которое, как правило, граждане дают при оформлении полиса ОМС во время визита в офис страховой компании. Также такой документ можно подписать на посту страхового представителя в поликлинике или онкодиспансере.

В настоящее время страховые представители возобновили свою работу во всех медицинских организациях, которые приступили к оказанию плановой медицинской помощи. Работа страховых представителей в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с графиком и соблюдением всех санитарных мер. Также страховые представители вернулись и к индивидуальному информированию застрахованных о необходимости прохождения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. За консультативной и информационной помощью, защитой прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования застрахованные могут обращаться к страховым представителям лично или по телефону горячей линии.

Полезные телефоны

Связаться со страховыми представителями по различным вопросам обязательного медицинского страхования, оказания бесплатной медицинской помощи, прохождения профилактических мероприятий, диспансерному наблюдению можно по одному из телефонов страховых медицинских организаций:

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 66-78-83, 8-800-770-07-99 (круглосуточно, звонок бесплатный).