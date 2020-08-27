Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 августа 2020: почти 50 тысяч человек перенесли самоизоляцию

50 тысяч человек в Алтайском крае уже пережили две недели самоизоляции Фото: Олег УКЛАДОВ

Порядка 11,5 тысяч жителей Алтайского края заразились коронавирусом. Такие данные на 28 августа 2020 года приводит региональный оперативный штаб.

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки инфицированные были в частности выявлены в Барнауле (40), Бийске и Рубцовске (по пять), в Панкрушихинском районе (3), в Новоалтайске, Благовещенском и Первомайском районах (по 2), а также в Алейске, Славгороде, Яровом, Калманском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Топчихинском и Хабарском районах (по 1). В общей сложности – 69 новых случаев. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 11456.

Данные на 23.00 27 августа 2020 г. (фото: https://yandex.ru/covid19/)

При этом выздоровели уже больше десяти тысяч человек. Из них только за прошедшие сутки выписали 76.

Печальная статистика тоже продолжает расти, но не такими большими темпами – плюс три случая за сутки (общее – 320). Продолжают бороться с заболеванием чуть больше тысячи человек. Из них 735 – в госпиталях, 307 наблюдаются амбулаторно. В клиниках насчитывается 107 тяжелых пациентом, на аппаратах ИВЛ находится 31 инфицированный.

Данные на 23.00 27 августа 2020 г. (фото: оперштаб АК)

Согласно официальным данным, самоизоляцию продолжают 2306 человек, а всего же с момента введения ограничительных мер, на изоляции отсиделись уже почти 50 тысяч человек в Алтайском крае.