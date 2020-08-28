Смрад от костного завода "Алтайкорм" четвертый год "кошмарит" местных жителей

Люди не могут нормально дышать. Фото: Телеканал "Толк"

С 20 августа костный завод «Алтайкорм» в селе Боровиха Первомайского района возобновил работу после перерыва. И вновь местные жители начали жаловаться на невыносимую вонь от предприятия, которая распространяется на все село. Не спасла ситуацию даже установка оборудования для очистки, о которой заявило руководство завода. Смрад никуда не делся. Уже четвертый год люди бьются за возможность нормально жить, но пока что все напрасно.

Нервы на пределе

Жители Боровихи в буквальном смысле не могут нормально дышать. Причем у сельчан возникают не только физиологические, но и психологические проблемы.

– Психологическое состояние человека напрямую зависит в том числе и от среды, в которой он живет. Неприятный запах становится дополнительным стрессогенным фактором. А стресс, в свою очередь, влияет и на физическое состояние. Может ухудшаться настроение, самочувствие, трудоспособность, – рассказывает психолог Елизавета Панёвина.

Однако еще более опасно в этой ситуации, по словам психолога, затяжная безрезультатная борьба местных жителей с проблемой. Когда человек чувствует, что, несмотря, на усилия, ситуация не меняется, он ощущает безысходность. Уровень невротизации в таких условиях значительно возрастает.

Экологическая катастрофа

Видимо, устав от нескончаемых жалоб местных жителей, которые влекут за собой различные проверки, собственники предприятия решили пойти в ва-банк и направили губернатору Виктору Томенко открытое обращение с просьбой прекратить «кошмарить» бизнес. По их словам, все недочеты в работе костного завода были устранены, но несправедливый прессинг не прекращается. Жители же уверены, что это их "кошмарят" - сил терпеть всё происходящее уже нет.

При этом владельцы завода предупреждают, что закрытие предприятия может привести к экологической катастрофе, так как кости с мясоперерабатывающих заводов некуда девать.

– Конечно, это, мягко говоря, преувеличение, что из-за одного завода произойдет катастрофа. В целом, производство хорошее, полезное, они отходы мясной промышленности перерабатывают, но это же не повод отравлять жизнь местному населению. А дышать там действительно невозможно. То, что они пишут в открытом письме - шантаж. Завод неоднократно нарушал действующее законодательство и сливал отходы просто на рельеф местности, – возмущается руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии Алексей Грибков.

Жирообразные отходы сливали на поля фильтрации. Фото: Телеканал "Толк"

Кишечная палочка

Пробы почвы, взятые в месте, куда сливались отходы, показали серьезные нарушения.

– Мы проверили санитарное состояние почвы по микробиологическим показателям – на содержание бактерий кишечной палочки и энтерококков. Согласно заключению исследователей, произошло биологическое загрязнение почвы. Эти вредные микроорганизмы могут попадать в грунтовые воды, – рассказал Дмитрий Старовойтов, начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

«Люди знали, где селились»

Руководство компании, кажется, и не планирует избавлять местных жителей от неприятного запаха.

«Если людям, которые живут недалеко от очистных сооружений, не нравится запах, разве власти переносят очистные сооружения? Нет. Люди знали, где селились», – говорят владельцы.

Но не люди поселились рядом с заводом, а это он присоседился к ним.

– Дома местных жителей здесь стоят с 70-80-х годов, это Алтайкорм пришел на нашу территорию. Мы не сомневаемся, что завод важен, но если владельцы не в состоянии справиться с запахом, то пусть перенесут предприятие в другое место, – говорит депутат Боровихинского сельсовета Ирина Плешкова.

В Боровихе надеются, что когда-то эта проблема решится, но пока в воздухе веет только социальным напряжением и смрадом.

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