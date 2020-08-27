Опубликовано видео задержания госизменщика сотрудниками ФСБ

После задержания предполагаемого госизменщика доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд

Сегодня, 27 августа, сотрудники управления Федеральной службой безопасности РФ в Алтайском крае задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения, которого подозревают в госизмене. Силовики предоставили видео с места задержания мужчины.

Как сообщили в ведомстве, мужчина собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины сведения, которые составляют государственную тайну. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 275 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Согласно видеокадрам, предоставленных управлением Федеральной службой безопасности РФ в Алтайском крае, силовики устроили засаду возле дома. В руках у мужчины пакет – видимо, тот возвращался с магазина и совершенно не подозревал, что его внезапно повяжут. В одну секунду силовики выбежали из автомобиля и «скрутили» подозреваемого в госизмене.

После задержания предполагаемого госизменщика доставили в Барнаульский гарнизонный военный суд. Сейчас в отношении военнослужащего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

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