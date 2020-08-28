Выйдут ли в школы с 1 сентября учителя, которым за 65 лет

1 сентября не за горами Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября не за горами. Учеба начнется в обычном формате, дети сядут за школьные парты. Однако есть один нюанс – согласно указу губернатора, в Алтайском крае для людей старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 3 октября. Согласно документу, им запрещено покидать дом без нужды. Работающие пенсионеры так же обязаны оставаться на самоизоляции, им продолжат выдавать электронные листки нетрудоспособности.

По данным Министерства образования в школах региона трудоустроены 450 педагогов, возраст которых свыше 65 лет. Решать вопрос о замене учителей на период до 3 октября должно руководство школы. Но вот если в городе еще можно найти педагогам замену, то на селе это достаточно трудно – штат педагогов в большинстве состоит из людей предпенсионного и пенсионного возрастов.

- Да, у нас есть трое учителей старше 65 лет. Они выйдут на работу с 1 сентября, а как иначе – кто будет работать? Напишут заявления об отказе от листа нетрудоспособности и все, - рассказали корреспонденту в лицее №1 города Алейска.

Такая же ситуация и в Барнаульской гимназии №40. По словам директора Александра Овсиевского, в организации есть два человека старше 65 лет: он сам и еще один педагог.

- Работать будем, соблюдая масочный режим, используя средства дезинфекции и т.д. Ведь в принципе ситуация по краю такая, что если таких учителей посадить дома, то преподавать будет некому. А вот насчет самоизоляции, мне приказ давно дали. И я, и другой учитель старше этого возраста решили, что будем работать. Освободить мы учителя не можем. С одной стороны самоизоляция – благо, но с другой стороны, надо реальность учитывать, - подчеркнул Александр Овсиевский.

В барнаульской школе №107 «Комсомолке» рассказали, что у них в штате учителей, попадающих под указ нет, но есть уборщицы, которым за 65. Они сами изъявили желание работать, поэтому написали соответствующие заявления.

Директор гимназии №42 в краевой столице Генриетта Татарникова добавила, что в указе именно рекомендовано, а не запрещено покидать дом людям старше 65, поэтому каждый вправе сам решить: пойдет он на риск или нет.

- У нас один учитель взял лист временной нетрудоспособности, еще один работает на надомном обучении, поэтому будет учить ребят по скайпу, и третий учитель отказалась брать лист нетрудоспособности и воспользовалась своим правом работать при соблюдении всех санитарных требований, - отметила Генриетта Татарникова.

К слову, все еще может измениться, ведь в указе говорится о том, что «режим самоизоляции для граждан старше 65 лет может быть отменен при переходе к третьему этапу снятия ограничений». Третий этап ожидали еще в конце прошлой недели, но, по всей видимости, решение затянулось. Сегодня, 28 августа, краевой оперштаб должен озвучить свое решение по эпидобстановке по коронавирусу, и кто знает, может пожилым учителям дадут «зеленый свет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одни пенсионеры: алтайская школа едва не осталась без учителей накануне 1 сентября

Дефицит молодых кадров наблюдается там уже несколько лет (подробнее)