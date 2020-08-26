В Алтайском крае УФАС выявило сговор нескольких газовых автозаправок

Автомобилисты жаловались, что цены на заправку газом в Барнауле заметно выше, чем в других городах Сибири. Фото: pixabay.com

Алтайское краевое УФАС России подтвердило сговор компаний, реализующих сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Барнауле в 2019 году. Они установили цены на одном уровне. В управлении готовят документы на возбуждение в отношении нарушителей административных дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Осенью 2019 года в УФАС поступило много обращений от автомобилистов. Они жаловались, что цены на заправку газом в Барнауле заметно выше, чем в других городах Сибири.

Специалисты провели масштабную проверку и пришли к выводу, что большинство АГЗС продавали сжиженный углеводородный газпо одной цене – 25,50 рублей за литр.

– Факт заключения антиконкурентного соглашения на рынке реализации сжиженного углеводородного газа в 2019 году подтвержден в действиях ООО «Газавтонефть», ИП Карташева, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО "Газпрофнефть", – заявляют в УФАС.

По итогам рассмотрения дела управление пришло к выводу, что действия обществ и ИП по установлению и поддержанию цен на СУГ являются результатом устной договоренности и нарушают требования п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции».

– Установление одинаковых цен привело к устранению соперничества на рынке реализации газомоторного топлива, что выгодно участникам соглашения, так как не мотивирует их к улучшению качества обслуживания, предложению новых форм сервиса, но это «бьет рублем» по конечному потребителю, исключая возможность заправлять автомобиль по более выгодным ценам. Такие соглашения требуют вмешательства антимонопольного органа для восстановления принципов здоровой рыночной конкуренции, – сообщил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Участникам антиконкурентного соглашения не выдали предписание, потому что нарушение законодательства уже устранено, цены на СУГ снизились, они установились на разных уровнях.

При этом добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства до вынесения решения комиссии УФАС не является основанием для освобождения от административной ответственности. В управлении готовят документы на возбуждение в отношении нарушителей административных дел.

– Согласно КоАП предусмотрена мера административной ответственности для должностных лиц и ИП в размере от 40 до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц – оборотный штраф в зависимости от выручки организации, но не менее 100 тыс. рублей, – резюмировали в УФАС.

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