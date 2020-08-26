«Страшно жалко, но не смертельно»: как алтайские аграрии переживают последствия засухи

От засухи пострадали порядка 240 хозяйств из 30 районов – но это только те, кто подал документы на получение компенсаций по режиму ЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Засуха в этом году нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству Алтайского края. Руководство региона даже ввело режим ЧС в ряде районов. Общая площадь погибших растений составила более 159 тысяч гектаров. Ущерб по прямым понесенным затратам региональный Минсельхоз оценил более, чем в 700 млн рублей. Сумеют ли это пережить алтайские фермеры - в материале «КП – Барнаул».

Поддержка будет

От засухи пострадали порядка 240 хозяйств из 30 районов – но это только те, кто подал документы на получение компенсаций по режиму ЧС, сейчас их обращения рассматривает федеральный минсельхоз.

- Часть районов очень сильно пострадали, засуха повлияла на урожай, - говорит член комитета по аграрной политике и природопользованию АКЗС Владимир Попов. - Понятно, что сбора в запланированном объеме уже не будет, но наших крестьян никто не оставит один на один с проблемой, будет поддержка – выплаты по режиму ЧС, беспроцентные кредиты и другие меры, которые позволят остаться на ногах. Страшно жалко, но не смертельно. Сегодня главная задача – это заготовить корма и сохранить поголовье животных, воссоздать это будет гораздо сложнее. Стоит отметить, что засуха коснулась одинаково не всех. У нас семь климатических зон, и в отдельных районах удалось собрать урожай. Радует, что в этом году хорошие цены на зерно, это также смягчает сложившуюся ситуацию. Сегодня мы наблюдаем большой спрос со стороны Казахстану, к примеру, на пшеницу. Также отмечается хороший урожай по рапсу, льну, подсолнечнику.

Владимир Попов Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним данным, в регионе заготовили по 12 центнеров кормов на голову скота, это около 50% от намеченного объема. Сена запасли около 60%.

- У нас пострадала четвертая часть посевов подсолнечника, а также посевы зерновых культур и кормовые угодья. У нас в хозяйстве 2,5 тысячи голов скота. В данный момент заготовили почти половину необходимого запаса кормов в зимовку, - цитирует правительство края руководителя предприятия «Мерабилитское» Виктора Фишера.

По мнению депутата АКЗС Владимира Попова, наши предприниматели давно научились выживать в экстремальных условиях – неблагоприятная погода обрушилась на край не в первый раз.

- Страшно жалко, но не смертельно. При правильном подходе все это можно пережить. Сейчас главное грамотно составить экономический расчет. Подать документы для получения дотаций, обосновать свои потери для правительства, чтобы оно могло своевременно оказать помощь, возможно, где-то придержать собранный урожай, пока не подрастут цены, - говорит депутат.

Деньги по страховке

Сложнее всего будет тем, кто пострадал от засухи и не может рассчитывать на получение поддержки. Но выручить может страховка.

- Мы в Шелобилихинском районе, здесь сильно почву подсушило. Местами даже не взошли посевы, потом дождь прошел, немного полегче стало – взошла пшеница, овес, ячмень, горох, семечки. Небольшой урожай еще соберем – центнеров 8 с гектара. А обычно это 20-30 центнеров с гектара. Хорошо, что урожай был застрахован, часть потерянных денег должны вернуть, - говорит директор хозяйства «Крутишинское» Николай Зорин.

По данным Национального союза агростраховщиков на 1 июля, наибольший размер площадей ярового сева в первом полугодии текущего года застрахован в Алтайском крае. Но производители оказываются не всегда полностью защищены. Ряд вопросов предстоит решить на законодательном уровне.

Об этом сообщалось по итогам работы вебинара «Алтайский край: защита урожая сельскохозяйственных культур. Практика применения с государственной поддержкой». По итогам мероприятия было предложено увеличить число оценщиков, усовершенствовать методику контрольных обмолотов, закрепить в законе возможность судиться по месту нахождения агропредприятия, а не страховой компании.

- Сегодня агрострахование дает крестьянину реальную возможность компенсировать свои затраты, если он оказывается в чрезвычайной ситуации, например из-за летней засухи. Надо сделать все возможное, чтобы механизм защиты урожая с помощью этих инструментов был максимально понятным и действенным, - считает депутат Госудмы Иван Лоор.