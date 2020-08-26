На страже тепла. Барнаульские котлы известны во всем мире

«Сибэнергомаш - БКЗ» Фото: Из архива предприятия

Сотни наименований оборудования, которое успешно эксплуатируется на крупных промышленных производствах России, стран СНГ и 50 государств дальнего зарубежья, - за годы работы «Сибэнергомаш - БКЗ» (когда-то - Барнаульский котельный завод) вошел в число признанных лидеров рынка энергетического машиностроения.

Дело профессионалов

В августе одно из ведущих предприятий Алтайского края и даже страны отметило 78-й день рождения. На барнаульском заводе вручали почетные грамоты сотрудникам, строили грандиозные планы на будущее и, конечно, с ностальгией подводили итоги почти восьми десятков лет работы.

За эти годы компания заработала безупречную репутацию: она бесперебойно обеспечивает тепловые электростанции и крупные промышленные объекты энергетическими котлами большой мощности, вентиляторами и дымососами, сосудами, теплообменным оборудованием и продукцией кузнечно-прессового производства. Помимо проектирования и изготовления нового оборудования на заводе производится реконструкция уже действующего и диагностика внедренных изделий.

Несколько лет назад в работу котельного завода была интегрирована система бережливого производства. Теперь он на сто процентов гарантирует потребителям надежность, экологичность и экономичность выпускаемой продукции. Вдобавок к этому визитными карточками «Сибэнергомаша» являются огромный опыт, передовые технологии и высококачественная продукция. Именно благодаря этим составляющим изделия предприятия нашли своих потребителей как на российском рынке, так и за рубежом.

ООО «Сибэнергомаш - БКЗ» - действующий член Союза промышленников Алтайского края, что говорит о высокой оценке работы завода на краевом уровне. В 2019 г. завод одним из первых в Алтайском крае вошел в Нацио-нальный проект по повышению производительности труда. Цель данного проекта - увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом.

На сегодняшний день несколько десятков постоянных партнеров из разных отраслей промышленности сотрудничают с алтайским производителем. Это известные проектные институты, комбинаты целлюлозно-бумажной промышленности, крупнейшие химические, энергетические и нефтегазохимические компании. В списке партнеров также представители сферы цементного производства, металлургической и горнодобывающей отраслей.

«Сибэнергомаш - БКЗ» Фото: Из архива предприятия

Помнят о главном

Внутренняя социальная политика завода направлена на обеспечение гарантий финансовой защищенности, стабильности и уверенности каждого сотрудника в завтрашнем дне. По словам специалистов, им предоставляют достойные условия труда и оплату.

Не забывают здесь и об истоках: регулярную помощь и поддержку получают не только действующие работники и их семьи, но и ветераны труда предприятия. История компании берет начало в далеком 1942 году: именно тогда на базе эвакуированного из Ленинграда Невского машиностроительного завода имени В.И. Ленина был создан Барнаульский котельный завод. В музее завода много материалов и информации о том времени.

Эвакуированное производство тогда создавалось и входило в строй в очень короткие сроки. Только благодаря профессионализму и самоотверженности сотрудников в глубоком тылу с первых же месяцев начали производить энергетическую арматуру и котельное оборудование. А всего через 8 лет со дня основания завода в Барнауле его продукция вышла на международный рынок.

Современные работники признаются: они чувствуют особую ответственность за сохранение воспоминаний о лихолетье того времени. Ежегодно на заводе проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. В честь юбилейной даты - 75-летия Победы - на здании заводоуправления была открыта мемориальная доска в память об этом событии.

Кроме того, весной на официальном сайте предприятия публиковались истории жизни ветеранов войны, трудившихся когда-то на барнаульском производстве. Именно они, посвятив свою трудовую жизнь становлению котельного завода, заложили основы для развития отечественной энергетики.

Широкий охват

По последним данным, на барнаульских котельных агрегатах вырабатывается более 25% электрической и 40% энергии тепловых электростанций и районных котельных стран СНГ. На рынке промышленных вентиляторов и дымососов России и государств, входящих в Содружество, завод занимает лидирующее положение, обеспечивая более 50% его потребности.

Останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются: с каждым годом география поставок энергетического оборудования в страны ближнего и дальнего зарубежья только расширяется. В числе клиентов - компании Восточной и Западной Европы, Африки, Америки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Только с начала 2020 года производителем котлов успешно отгружена продукция на территории Казахстана, Монголии, Украины, Гвинейской Республики и Узбекистана. Уже сегодня портфель заказов завода стремительно приближается к 3 миллиардам рублей.

Кузница кадров

«Сибэнергомаш - БКЗ» Фото: Из архива предприятия

Главное достояние компании, по словам руководства, - высококлассные специалисты: «Имея за плечами большой опыт в области энергетического машиностроения, проектирования и производства оборудования, мы осознаем, что без нашего коллектива - команды профес-сионалов, умеющих ставить перед собой цели и находить пути их достижения, мы не смогли бы сейчас гордиться славными трудовыми подвигами прошлого, которые имеют продолжение в настоящем, и с уверенностью смотреть в будущее».

За годы своего существования заводу удалось аккумулировать лучший технический и кадровый потенциал края. Сегодня предприятие продолжает наращивать производственные мощности, а значит, нуждается в расширении штата сотрудников. Численность работников - сварщиков, котельщиков, фрезеровщиков, токарей, электромонтеров и других профессионалов своего дела - уже превышает 700 человек, и это далеко не предел.

Большая загрузка производства на 2020 и 2021 годы дает котельному заводу возможность прирасти новыми кадрами. Здесь готовы взять в свою профессиональную команду как высококлассных специалистов и рабочих, так и тех, кто только что вышел из стен вузов, колледжей и техникумов. Сегодня на заводе открыто много новых вакансий рабочих различных профессий: сварщиков, котельщиков, фрезеровщиков, токарей, сверловщиков, стропальщиков, электромонтеров, машинистов крана, операторов автоматических и полуавтоматических линий, вальцовщиков. Молодые рабочие имеют уникальную возможность обучиться профессии, перенять опыт своих старших коллег и стать профессионалами.

На протяжении последних лет завод активно сотрудничает с учебными заведениями Сибири - Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова, Алтайским государственным университетом, Томским политехническим университетом и Омским государственным техническим университетом. Начиная с 3-го курса и до момента получения диплома студенты могут на практике приобрести новые навыки и изучить одну из основных отраслей энергетического машиностроения - котлостроение - изнутри. Но сотрудничество налажено не только с высшими учебными заведениями, завод активно работает и с техникумами и колледжами Алтая (Алтайский политехнический техникум, Алтайский транспортный техникум, Архитектурно-строительный колледж и т. д.), ведь именно там получают азы профессии будущие молодые рабочие завода.

Широко развит здесь институт наставничества: опытные заводчане прививают молодым коллегам любовь к труду, помогают освоить профессию и стать настоящими асами в своем деле. Кстати, фотопортреты сразу двух сотрудников предприятия размещены на Доске почета наставников России.

Учиться и еще раз учиться

Специалисты завода регулярно повышают свой уровень квалификации. Сделать это легко, ведь завод предоставляет им все необходимые условия для развития. Одно из последних новшеств коснулось сварщиков: в конце мая текущего года на базе предприятия для них открыли обновленный аттестационный пункт.

Пять сварочных постов, оснащенных высококлассным оборудованием, позволяют проводить проверку практических навыков сварщиков, а также существенно сокращать временные затраты на определение степени профессиональной подготовки недавно принятых в штат сотрудников. Помимо этого, говорят на заводе, наличие оснащенного пункта дает возможность организовывать практические экзамены в период первичной или периодической аттестации сотрудников.

Такие меры по подготовке специалистов и рабочих для крупнейшего производителя просто необходимы. Обеспечивая оборудованием тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других важнейших отраслей, предприятие несет перед своими клиентами ответственность за каждую изготовленную деталь.

Оксана Макрушина.