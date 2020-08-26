В Барнауле ищут женщину, которая ранила подростка в спину “розочкой”

На месте конфликта. Скриншот с видео из группы "Инцидент Барнаул".

В ночь с 21 на 22 августа в Барнауле в районе ТЦ Фаворит у мужчины и женщины произошел конфликт с подростками. Одного из молодых людей ранили в спину горлышком от разбитой бутылки, так называемой” розочкой”. Сейчас нападавшую ищут, пишут в группе “Инцидент Барнаул”.

Мать одного из юных барнаульцев, рассказала, что мужчина с женщиной подошли к подросткам и спросили у них зажигалку. После этого они якобы представились сотрудниками правоохранительных органов. Незнакомцы начали интересоваться сколько молодым людям лет и почему они так поздно на улице.

– Ребята попросили вернуть им зажигалку, после чего молодой человек напал на одного, а женщина разбив бутылку поставила ее моему сыну в области почки и сказала, чтобы тот не дергался и смотрел драку. Мой сын вырвался и начал освобождать друга от нападавшего. В это время женщина подлетела и нанесла в область спины несколько ударов так называемой розочкой, – приводит слова женщины сообщество.

Сейчас нападавших ищут. Всех, кто узнал этих людей или знает об их местонахождении просят написать администратору группы “Инцидент Барнаул”

В краевом управлении МВД сообщили, что 15-летний подросток получил резаную рану поясничной области. Сообщение о произошедшем зарегистрировали в отделе полиции.

– В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников данного инцидента, – резюмировали в пресс-службе МВД.

Напомним, ночью 27 июля на Старом базаре в Барнауле произошла страшная драка, которая в итоге закончилась смертью мужчины. Жена погибшего в своем профиле в инстаграме рассказала, что он всего лишь пытался разнять дерущихся. Всего одного удара хватило, чтобы мужчина получил серьезную травму, от которой впоследствии скончался.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс. О ней высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, а ныне депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Карелин и другие известные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова погибшего на Старом базаре Павла Рохлова поехала к Андрею Малахову

В его смерти обвинили барнаульского спортсмена (подробнее)